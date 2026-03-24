    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    Скончался отслуживший в зоне СВО депутат Госдумы Юрий Швыткин
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Небензя предупредил Украину об изменениях условий урегулирования
    В результате взрыва в Севастополе погибли мирные жители
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    Орбан предложил венграм выбрать между ним и Зеленским
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    24 марта 2026, 08:48 • Экономика

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности
    @ Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить?

    США угрожают ударить по иранским электростанциям через пять дней, то есть до конца этой недели, если Исламская Республика не разблокирует Ормузский пролив.

    Особую опасность представляет удар по иранской АЭС «Бушер», что грозит экономической и экологической катастрофы. Российский «Росатом» опасается атомной катастрофы, от которой пострадает не только Иран, а весь регион.

    «Нужно бить сейчас во все колокола, что нельзя допустить никакого риска ни по действующей станции, ни по строящейся, ни по персоналу, независимо от национальности. Поэтому не только со станцией, с руководством Ирана, но и с руководством МАГАТЭ мы в режиме постоянного взаимодействия находимся», - сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом« Алексей Лихачев, подчеркнув, что таких рисков допускать нельзя.

    «Дело в том, что в принципе нельзя бить в эту сторону, понимаете, бить в эту сторону нельзя, потому что слишком большой объем делящихся материалов, как в реакторе, так и в бассейнах выдержки, в хранилищах. Это будет, еще раз подчеркну, катастрофа регионального масштаба, где мало никому не покажется. Независимо от политической симпатии, антипатии, независимо, кто на чьей стороне, весь регион серьезно пострадает», - заявил Лихачев.

    АЭС «Бушер» - это станция второго поколения, которая достраивалась с учетом систем безопасности третьего поколения. «С одной стороны, у этой станции помимо основного прочного корпуса реактора есть так называемая гермооболочка или контейнер. Это железобетонный корпус, который сверху покрывает реактор и рассчитан на то, чтобы выдержать удар легкой моторного самолета. Устойчивость таких гермооболочек была наглядно продемонстрирована на примере Запорожской атомной электростанции», - говорит Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    На «Фукусиме» - станции первого поколения, таких гермооболочек, например, не было. Но если целенаправленно долбить, то прочность термооболочки разрушается и происходит выброс радиоактивности, говорит эксперт. Никто, конечно, не планировал, что эти гермооболочки будут подвергаться ударам фугасных авиабомб.

    И это не единственная система, удар по которой может привести к катастрофе. Есть множество систем, куда более чувствительных к внешним воздействиям.

    «Риск несет не только точечный удар в реактор, а любое поражение площадки, которое нарушает охлаждение, питание, герметичность или обращение с топливом. Кроме того, опасен удар рядом с реакторам из-за уже накопленного топлива на площадке», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По данным Лихачева, на площадке находится 72 тонны делящихся материалов и 210 тонн отработавшего ядерного топлива.

    Глава МАГАТЭ прямо говорил, что даже поражение двух линий внешнего питания может вызвать расплавление активной зоны с высоким выбросом радиоактивности.

    Анпилогов приводит в пример систему охлаждения реактора. По его словам, для выработки 1 ГБ электроэнергии, как на иранской АЭС, требуется огромная тепловыделение примерно на 4 ГБ, которое обычно выбрасывается в окружающую среду в виде теплой воды. Для охлаждения этой воды работают мощные циркуляционные насосы. Почему они важны, можно увидеть на примере с АЭС «Фукусима». На этой станции было потеряно питание циркуляционных насосов, из-за этого произошел неконтролируемый разогрев зоны реактора. Произошли так называемые парациркониевые реакции, из которых выделяется водород, который смешался с кислородом (воздухом), поэтому реактор взлетел на воздух, рассказывает Анпилогов.

    По его словам, именно этого - потерять охлаждение - мы боимся на Запорожской атомной электростанции, работа которой доведена до минимальной мощности, потому работать на полную мощность в условиях боевых действий - крайне опасно.

    Именно поэтому, эксперт предполагает, что и АЭС «Бушер» сейчас начнут максимально разгружать, выводить на минимальную мощность.

    «Сейчас Бушерская АЭС вырабатывает около 2% электроэнергии страны. То есть для всей энергосистемы Ирана станция важна, но не критична в масштабе всей страны. Потерю такой генерации Тегеран теоретически сможет частично заместить газовыми и мазутными ТЭС, но это усилит нагрузку на сеть, поднимет расход топлива и ухудшит баланс в южных провинциях. Но речь скорее идет о веерных ограничениях, дефиците в отдельных узлах сети и росте аварийности, а не о тотальном блэкауте всего Ирана. Но если удар приведет не просто к остановке блока, а к повреждению реактора, бассейнов выдержки или внешнего электроснабжения, то это уже совсем другой масштаб трагедии», - считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Тогда энергетическая проблема Ирана уйдет на второй план, а на первый план выйдет экологическая и гуманитарная катастрофы. МАГАТЭ предупреждало, что в таком случае могут понадобиться эвакуация, укрытие населения, раздача стабильного йода, ограничения на продукты питания и радиационный мониторинг на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен километров.

    По словам Чернова, пострадает в первую очередь юг Ирана, прибрежная зона Персидского залива. «Север и восток страны не обязательно получат одинаковый радиационный удар. Здесь все будет зависеть от направления ветра, характера выброса и того, произошло ли загрязнение моря. Но даже если прямое заражение накроет не всю страну, экономически кризис станет общенациональным. Иран получит удар по электроэнергии, по перевозкам, по медицине, по экспорту и по бюджетным расходам на ликвидацию последствий», - говорит Чернов.

    При этом, Лихачев не преувеличивает, когда говорит, что пострадает вообще весь регион.

    «Конечно, пострадает весь регион, потому что воздушной массы не знают границ, их не остановит таможня, а станция расположена в непосредственной близости от Персидского залива, и таких стран как Кувейт, ОАЭ и т.д.»,

    - согласен Анпилогов.

    «Под риском оказываются не только Иран и его противники, но и страны по обе стороны Персидского залива, в том числе партнеры США. Радиация не различает союзников и противников, а загрязнение воды и воздуха ударит и по монархиям Залива, где размещены американские базы и ключевая нефтегазовая инфраструктура. В зоне непосредственного риска в первую очередь юг Ирана, далее Кувейт, Бахрейн, Катар, восток Саудовской Аравии, ОАЭ и, в зависимости от метеоусловий, Оман и юг Ирака», - говорит Чернов.

    МАГАТЭ говорило, что в худшем случае защитные меры и радиационный мониторинг могут потребоваться на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен километров.

    «Плюс атомная электростанция есть не только у Ирана. Есть израильский исследовательский Центр в Димоне, по которому Иран однозначно ударит в ответ. И в Объединенных Арабских Эмиратах есть атомная станция, построенная корейцами, которая тоже может стать жертвой очередного удара», - говорит Анпилогов.

    Чернов указывает на три канала поражения. «Первый канал поражения - это воздушный перенос радиоактивных аэрозолей. Второй - это загрязнение акватории Персидского залива, что особенно чувствительно для стран, чье водоснабжение сильно зависит от опреснения морской воды. Третий - это продовольственные ограничения, возможное изъятие рыбной продукции и сбои в портах, логистике и судоходстве. Четвертый - это уже чисто экономический канал. Любая такая авария почти наверняка усилит страхи на сырьевых рынках, поднимет премию за риск в ценах нефти, газе, страховании, фрахте и региональной торговле», - говорит Чернов.

    Для стран Залива это особенно болезненно, потому что для них море это не только транспорт, но и источник воды. Даже ограниченный радиоактивный след в акватории способен вызвать остановки на опреснительных мощностях до завершения проверок, а это уже прямой гуманитарный риск, добавляет эксперт.

    «Если радиоактивные вещества попадут в залив, удар придется по планктону, рыбе и пищевым цепочкам. Опыт Фукусимы показывает, что радионуклиды могут выходить в море и  распространяться течениями. NOAA фиксировало следы фукусимского цезия даже у тихоокеанского тунца у побережья США.

    Это не значит, что вся рыба станет смертельно опасной, но это значит, что загрязнение способно выходить далеко за пределы района аварии и долго требовать мониторинга. Для Персидского залива проблема еще серьезнее из-за его сравнительно замкнутой акватории и высокой нагрузки на побережье», - говорит Чернов.

    По устройству реактора Бушер не Чернобыль, но по масштабу трансграничных последствий авария могла бы стать для Ближнего Востока катастрофой уровня, сопоставимого с крупнейшими ядерными авариями современности, заключает собеседник.

    Российские войска заняли ж/д станцию в Константиновке
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от российского газа
    Захарова прокомментировала прослушку Сийярто спецслужбами Украины
    Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
    Чешские власти поддержали Орбана перед выборами в Венгрии
    Мировые автоконцерны начали паническую скупку алюминия
    Самая высокая зарплата у мигрантов в Москве достигла 380 тыс. рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить?

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Иран напугал Америку ответным огнем

    Противостояние США и Ирана обросло дипломатической интригой. Вашингтон заявляет об успешных переговорах, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие». Тегеран же настаивает: никакого диалога с Белым домом не было. Чем вызвано такое разночтение и почему Штаты, начавшие этот конфликт, неожиданно сменили ярость на милость? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Люди устали от искусственной музыки

      Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

      2 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему микрозаймы – зло

      Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

      17 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Кто будет отвечать за действия нейросети

      Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

      4 комментария
    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
