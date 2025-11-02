Индия осуществила запуск самого тяжелого военного спутника связи

Индия запустила самый тяжелый спутник связи для нужд ВМС

Tекст: Мария Иванова

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела запуск самого тяжелого спутника связи для нужд ВМС страны, сообщает ТАСС.

Новый аппарат GSAT-7R (CMS-03) массой 4,4 тонны был выведен на геостационарную орбиту ракетой-носителем LVM3, стартовавшей с космодрома на острове Шрихарикота.

С запуском поздравил государственный министр науки и технологий Джитендра Сингх, который заявил: «Ракета LVM3-M5 несет спутник связи CMS-03, самый тяжелый из когда-либо запущенных с территории Индии на геосинхронную орбиту. ISRO продолжает демонстрировать один успех за другим».

По информации министерства обороны Индии, новый спутник GSAT-7R стал самым современным среди всех уже имеющихся в арсенале ВМС. В военном ведомстве особенно подчеркнули, что эти технологии значительно усилят потенциал флота в области космической связи и ситуационной осведомленности в морской зоне.

GSAT-7R рассчитан на обеспечение стабильного и защищенного телекоммуникационного покрытия в регионе Индийского океана. По данным Минобороны Индии, система спутниковой связи позволит поддерживать устойчивую коммуникацию между кораблями, самолетами, подводными лодками и морскими оперативными центрами ВМС страны.

