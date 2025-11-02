Индия осуществила запуск самого тяжелого военного спутника связи

С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Индия вывела на геостационарную орбиту спутник связи GSAT-7R массой 4,4 тонны, который усилит возможности ВМС страны в Индийском океане.
Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела запуск самого тяжелого спутника связи для нужд ВМС страны, сообщает ТАСС.
Новый аппарат GSAT-7R (CMS-03) массой 4,4 тонны был выведен на геостационарную орбиту ракетой-носителем LVM3, стартовавшей с космодрома на острове Шрихарикота.
С запуском поздравил государственный министр науки и технологий Джитендра Сингх, который заявил: «Ракета LVM3-M5 несет спутник связи CMS-03, самый тяжелый из когда-либо запущенных с территории Индии на геосинхронную орбиту. ISRO продолжает демонстрировать один успех за другим».
По информации министерства обороны Индии, новый спутник GSAT-7R стал самым современным среди всех уже имеющихся в арсенале ВМС. В военном ведомстве особенно подчеркнули, что эти технологии значительно усилят потенциал флота в области космической связи и ситуационной осведомленности в морской зоне.
GSAT-7R рассчитан на обеспечение стабильного и защищенного телекоммуникационного покрытия в регионе Индийского океана. По данным Минобороны Индии, система спутниковой связи позволит поддерживать устойчивую коммуникацию между кораблями, самолетами, подводными лодками и морскими оперативными центрами ВМС страны.
