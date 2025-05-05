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Индия провела имитацию боя двух спутников в космосе
В ходе апрельской миссии SpaDeX два индийских спутника провели маневр на скорости почти 29 тыс. км/час, отрабатывая элементы космического боя на орбите.
Индийская организация космических исследований (ISRO) провела в апреле имитацию боя между двумя спутниками в рамках миссии SpaDeX, передает ТАСС.
Как сообщает телеканал NDTV, к эксперименту были привлечены спутники SDX 01 и SDX 02, которые на орбите выполнили сближение на скорости 28,8 тыс. км/час.
Маневр был инициирован центром управления полетами ISRO. До этого аппараты успешно провели автономную стыковку и расстыковку, и это стало вторым подобным случаем в истории индийской космонавтики. Изначально сближение не входило в программу, однако эксперимент решили провести, чтобы использовать оставшееся топливо.
NDTV подчеркивает, что этот эксперимент стал важным шагом вперед для Индии в освоении космических технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия готовится представить свою военную космическую доктрину в ближайшее время. Российский космонавт Артемьев заявил о планах организации совместной работы России и Индии на Луне. Индия провела первую успешную стыковку спутников на орбите.