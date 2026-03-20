Лихачев сообщил о создании «уранового совета» в «Росатоме»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лихачев сообщил, что госкорпорация «Росатом» создала «урановый совет» – специальный комитет, который займется вопросами обеспечения топливных потребностей атомной энергетики будущего, включая проекты зарубежных АЭС, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что стоимость электроэнергии играет ключевую роль для экономики, а события последних лет показали, насколько она становится нестабильной под влиянием геополитических перемен.

Лихачев подчеркнул: «Стоимость электроэнергии имеет принципиальное значение не только для экономики, но и для доступности современных технологий. При этом события последних лет показали, насколько волатильна цена киловатт-часа, как быстро и как резко она растет в ответ на геополитические изменения и встряски». В частности, он привел данные о резком росте цен на электроэнергию в Германии и Италии на фоне ограничений поставок газа в Европу и сравнил их с более низкими тарифами во Франции и России, где преобладает атомная генерация.

По словам главы «Росатома», российская атомная генерация играет роль ценового стабилизатора, удерживая тарифы на электроэнергию в России на значительно более низком уровне, чем в странах Европы, использующих газ или возобновляемые источники. Прогнозируемая оптовая цена в России на 2026 год составляет около 32–35 евро за мегаватт-час, что вдвое ниже, чем во Франции, и в 3–4 раза ниже, чем в газозависимых странах ЕС.

Лихачев отметил, что развитие атомной энергетики во многом зависит от урана, однако доля урана в структуре стоимости «атомного» киловатт-часа составляет не более 5%. Это выгодно отличает АЭС от газовых электростанций, где стоимость топлива может достигать 80% цены электроэнергии. По прогнозу МЭА, к 2050 году мощности АЭС в мире могут удвоиться до 950 ГВт, а Россия к 2042 году планирует построить 38 новых энергоблоков с суммарной мощностью более 29 ГВт.

Глава «Росатома» заявил, что у компании нет опасений по поводу возможного топливного дефицита: Россия располагает собственной минерально-сырьевой базой на десятилетия вперед и занимает лидирующие позиции на мировом рынке урана. Ключевое преимущество российской отрасли – технологическое лидерство, включая замкнутый ядерный топливный цикл и значительную долю вторичных источников топлива.

В рамках развития ядерной энергетики «Росатом» внедряет новые технологии, например, на Белоярской АЭС эксплуатируются реакторы на быстрых нейтронах, в Северске строится энергокомплекс четвертого поколения ОДЭК. Лихачев подчеркнул, что Россия – единственная страна, полностью использующая уран и плутоний от переработки отработавшего топлива в качестве сырья для своих АЭС, что позволяет радикально снизить потребность в природном уране и создать топливную базу на многие десятилетия вперед.

«Для координации этой работы создан комитет по ядерному топливному циклу. В него вошли практически все руководители высшего звена госкорпорации. Комитет станет своеобразным «Урановым советом», который определит стратегию и тактику на этом ключевом направлении», – заявил Лихачев. Цель комитета – гарантированное и эффективное обеспечение топливных потребностей атомной генерации России и зарубежных проектов «Росатома».

Для достижения этих целей планируется развивать мощности по обогащению урана, фабрикации топлива и переработке отработавшего ядерного топлива, а также реализовывать национальную урановую программу. Приоритетом станет снижение удельного потребления природного урана за счет замыкания ядерного топливного цикла, параллельно с расширением сырьевой базы и увеличением добычи урана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при текущем дефиците уранового концентрата мировые цены на уран за несколько лет выросли примерно с 30 до свыше 90 долларов за фунт. Глобальные мощности атомной генерации в условиях ядерного ренессанса заметно растут. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о сформированном атомном заказе на 52 трлн рублей и о крупных зарубежных контрактах, включая топливные поставки для Индии и проекты АЭС в Узбекистане, Бангладеш и Турции.