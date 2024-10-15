Эксперт: Сотрудники атомной отрасли во все времена обеспечивали суверенитет нашей страны

Политолог Баширов: Новые атомные технологии позволяют развивать самые недоступные регионы России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Атомная энергетика – один из главных драйверов развития нашей страны, а Россия – мировой лидер в этой отрасли, что подтверждается в том числе и технологиями, которыми мы владеем», – заявил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Весьма важно, что у нас появляются станции на быстрых нейронах, развивается энергетика будущего – термоядерная. Также совершенствуются малые станции, плавучие АЭС, станции, которые не требуют частой перезагрузки топлива», – продолжил аналитик.



По его словам, их легко перевозить в труднодоступные места. «Еще одно их преимущество – там не требуется проводить фундаментальной подготовки для создания инфраструктуры. И это крайне важно, когда вы развиваете ту часть страны, до которой дотянуть провода практически невозможно – Чукотка, Камчатка, побережье Северного Ледовитого океана», – указал спикер.

«Росатом плотно работает и в научной среде, сотрудничает с Курчатовским институтом, ведет подготовку персонала. Ведь отрасль непростая. У нас на протяжении всей истории атомной энергетики значительное число ученых, академиков повышали обороноспособность и обеспечивали независимость нашей страны. Сейчас, по сути, работник отрасли занимаются тем же – укрепляют технологический суверенитет России», – отметил собеседник.

В этом контексте спикер обратил внимание на нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». «Он призван укрепить уже достигнутое лидерство России в сфере атомной энергетики, а также обеспечить технологический суверенитет России в топливно-энергетическом секторе», – заключил Баширов.



Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. «Сразу хочу сказать, что несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития. Мы не только укрепили наши проекты, но и сделали серьезные заделы на будущее, в первую очередь в части научно-технологического развития», – сказал Лихачев.







«Наш атомный заказ уже сформированный, в том числе и законтрактованный по многим позициям на ближайшие десять лет, – 52 трлн рублей, из них большая часть за контуром госкорпорации. Уверен, что в ходе реализации цифра будет увеличена, мы выйдем, наверное, на цифру до 100 трлн рублей – такая условная инвестиция атомщиков в экономику нашей страны», – продолжил он. По словам Лихачева, в Узбекистане заключен первый контракт на малую атомную электростанцию, с Индией – большой контракт на поставку ядерного топлива, на станции в Бангладеш и Турции уже завезено топливо, сдана белорусскому заказчику АЭС в Островце.

«Большая работа идет по созданию сверхмощных вычислительных платформ и с точки зрения сегодняшних суперкомпьютеров, и работы на фотонном направлении. В общем, здесь не только за счет мультипликации вычислительных мощностей, но и за счет новых физических принципов мы, конечно же, решим эту задачу – создание вычислительной супермощности», – добавил он.



Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российский атом пробивает европейские санкции.