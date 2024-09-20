Российский атом пробивает европейские санкции

Tекст: Кирилл Аверьянов

Правительство Болгарии уже во второй раз с 2023 года вывело АЭС «Козлодуй» из-под санкций ЕС для привлечения подрядчиков из РФ ради безопасности эксплуатации станции. Судя по всему, речь идет о поставках асинхронных электродвигателей и внутриреакторных датчиков, а также об оказании сопутствующих услуг, включая доставку и монтаж.

Кроме того, шестому энергоблоку АЭС, возможно, потребуется замена и других элементов. Об этом можно судить исходя из того, что в марте 2023 года Болгария уже разово выводила АЭС из-под санкций, и тогда в материалах, попавших в СМИ, упоминались именно эти компоненты.

«Предприятие сможет импортировать металлопродукцию из России при выполнении контрактов, перечисленных в приложениях к сегодняшнему решению. Также разрешается ввоз товаров и технологий из России и оказание соответствующей технической помощи, необходимой для выполнения контрактов, прямо перечисленных в приложениях», – заявил тогда министр энергетики страны Росен Христов после заседания технического правительства страны, где обсуждался вопрос.

«Правительство одобрило исключение из санкций ЕС, наложенных на Россию. Это касается приобретения необходимых материалов, резервных частей и услуг для запланированных ежегодных ремонтов АЭС», – сообщил Христов. Он пояснил, что это решение «имеет критическое значение» для безопасности АЭС, так как речь идет о материалах и частях, для которых не найдено альтернативных поставщиков, и добавил, что власти работают над тем, чтобы сформировать необходимый запас на несколько лет вперед.

АЭС «Козлодуй» – единственная действующая болгарская атомная станция на берегу Дуная. Она находится недалеко от города Козлодуй, примерно в 200 км от столицы страны Софии. Эту станцию помогал строить Болгарии СССР. Поставки ядерного топлива для АЭС и все работы с ним вели также СССР и Россия.

АЭС обеспечивает поставки примерно трети электроэнергии Болгарии.

Сейчас эксплуатируются два реактора из шести, построенные в 1987 и 1991 годах (четыре были закрыты при вступлении в Евросоюз как не отвечающие требованиям безопасности). В 2012 году было объявлено, что есть планы построить еще один. Больше всего болгарам понравился российский проект, но под давлением США решение было пересмотрено в пользу американской компании Westinghouse. В итоге реактор так и не построили из-за проблем с финансированием.

В последние годы на старой АЭС уже не раз происходили ремонты. Так, в октябре 2022 года шестой энергоблок прошел через замену элементов и профилактическое обслуживание оборудования.

Однако всего через несколько дней после запуска на станции произошла поломка охлаждающей системы генератора и была зафиксирована утечка водорода. Это привело к отключению блока от энергетической системы страны. В декабре того же года произошла утечка теплоносителя из первого во второй контур парогенератора, что продлило внеплановый ремонт и привело к резкому скачку цен на электроэнергию.

Почему Болгария в итоге вторично вывела «Козлодуй» из-под санкций? Ответ несложен: мировой рынок атомной энергии плотно завязан на Россию, и качественно и безопасно содержать «Козлодуй» можно только с помощью российских компонентов.

О диверсификации в Европе говорят давно, однако реальность такова, что поставщикам из России практически нереально найти замену. На АЭС должен использоваться один вид топлива, в случае смешения разных видов может произойти разгерметизация части кассет, а это может привести к незапланированной остановке энергоблока и огромным финансовым потерям. Такой инцидент произошел, к примеру, на чешской АЭС Temelin.

Правительство Болгарии не раз рассматривало варианты перехода на западное ядерное топливо: контракты с Софией подписали американская компания Westinghouse и французская Framatom. Однако американцы пять лет исследуют вопрос, как именно могут ввести свое топливо в эксплуатацию, а французы даже не приступали к таким исследованиям. Также не решены вопросы лицензирования и хранения отработанного топлива. И это на фоне того, что на российском топливе «Коздолуй» исправно работает и приносит доход.

Сейчас ядерное топливо из России получают примерно 20% всех ядерных реакторов в Европе. И если в ряде стран перейти на топливо другого производителя в перспективе можно, то в некоторых – нет. Например, на чешской АЭС Dukovany стоят реакторы типа ВВЭР-440, которые могут работать исключительно на российском топливе ТВЭЛ. Такие же объекты есть в Словакии, Финляндии, Венгрии и Болгарии.

Именно поэтому, например, Венгрия упорно отстаивает российскую ядерную энергетику в вопросе санкций. А вот руководство Финляндии, пойдя на поводу у политического момента, в 2023 году заморозило строительство АЭС Hanhikivi-1.

Что касается Украины, то до начала СВО в стране функционировали четыре АЭС – Запорожская, Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. На них работали 15 энергоблоков, из них 13 с реакторами типа ВВЭР-1000, два – ВВЭР-440. Все они строились при СССР под топливо, которое сегодня производит «Росатом». Но еще до СВО Украина смогла перевести половину своих энергоблоков на американское топливо Westinghouse.

На данный момент атомная энергетика – одна из немногих сфер, в которых страны ЕС и НАТО вчистую проигрывают России, так как сами зависят от продукции «Росатома». Более того, страны, чьи АЭС зависят от России и технологически вынуждены выводить их из-под санкций, так как энергетика неизбежно превалирует над политическими догмами.

Болгария пошла на такое уже дважды – в 2023 и 2024 годах. Не исключено, что такие процессы продолжатся. То есть при всей своей нелюбви к России болгарские власти обойтись без нее все же не могут и, главное, готовы к публичности таких шагов.