  • Новость часаЛавров: Разрешение наносить удары вглубь России будет означать войну с НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Названо обнаруженное в рациях «Хезболлы» мощное взрывчатое вещество
    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города
    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    Медведев назначен главой комиссии Совбеза по комплектованию армии контрактниками
    Минобороны показало видео уничтожения украинского танка в Курской области
    Иран пообещал в ближайшее время ответить Израилю на убийство Хании
    РПЦ поддержала исключение теории Дарвина из школьных учебников
    Мнения
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    29 комментариев
    20 сентября 2024, 21:10 • В мире

    Российский атом пробивает европейские санкции

    Российский атом пробивает европейские санкции
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи?

    Правительство Болгарии уже во второй раз с 2023 года вывело АЭС «Козлодуй» из-под санкций ЕС для привлечения подрядчиков из РФ ради безопасности эксплуатации станции. Судя по всему, речь идет о поставках асинхронных электродвигателей и внутриреакторных датчиков, а также об оказании сопутствующих услуг, включая доставку и монтаж.

    Кроме того, шестому энергоблоку АЭС, возможно, потребуется замена и других элементов. Об этом можно судить исходя из того, что в марте 2023 года Болгария уже разово выводила АЭС из-под санкций, и тогда в материалах, попавших в СМИ, упоминались именно эти компоненты.

    «Предприятие сможет импортировать металлопродукцию из России при выполнении контрактов, перечисленных в приложениях к сегодняшнему решению. Также разрешается ввоз товаров и технологий из России и оказание соответствующей технической помощи, необходимой для выполнения контрактов, прямо перечисленных в приложениях», – заявил тогда министр энергетики страны Росен Христов после заседания технического правительства страны, где обсуждался вопрос.

    «Правительство одобрило исключение из санкций ЕС, наложенных на Россию. Это касается приобретения необходимых материалов, резервных частей и услуг для запланированных ежегодных ремонтов АЭС», – сообщил Христов. Он пояснил, что это решение «имеет критическое значение» для безопасности АЭС, так как речь идет о материалах и частях, для которых не найдено альтернативных поставщиков, и добавил, что власти работают над тем, чтобы сформировать необходимый запас на несколько лет вперед.

    АЭС «Козлодуй» – единственная действующая болгарская атомная станция на берегу Дуная. Она находится недалеко от города Козлодуй, примерно в 200 км от столицы страны Софии. Эту станцию помогал строить Болгарии СССР. Поставки ядерного топлива для АЭС и все работы с ним вели также СССР и Россия.

    АЭС обеспечивает поставки примерно трети электроэнергии Болгарии.

    Сейчас эксплуатируются два реактора из шести, построенные в 1987 и 1991 годах (четыре были закрыты при вступлении в Евросоюз как не отвечающие требованиям безопасности). В 2012 году было объявлено, что есть планы построить еще один. Больше всего болгарам понравился российский проект, но под давлением США решение было пересмотрено в пользу американской компании Westinghouse. В итоге реактор так и не построили из-за проблем с финансированием.

    В последние годы на старой АЭС уже не раз происходили ремонты. Так, в октябре 2022 года шестой энергоблок прошел через замену элементов и профилактическое обслуживание оборудования.

    Однако всего через несколько дней после запуска на станции произошла поломка охлаждающей системы генератора и была зафиксирована утечка водорода. Это привело к отключению блока от энергетической системы страны. В декабре того же года произошла утечка теплоносителя из первого во второй контур парогенератора, что продлило внеплановый ремонт и привело к резкому скачку цен на электроэнергию.

    Почему Болгария в итоге вторично вывела «Козлодуй» из-под санкций? Ответ несложен: мировой рынок атомной энергии плотно завязан на Россию, и качественно и безопасно содержать «Козлодуй» можно только с помощью российских компонентов.

    О диверсификации в Европе говорят давно, однако реальность такова, что поставщикам из России практически нереально найти замену. На АЭС должен использоваться один вид топлива, в случае смешения разных видов может произойти разгерметизация части кассет, а это может привести к незапланированной остановке энергоблока и огромным финансовым потерям. Такой инцидент произошел, к примеру, на чешской АЭС Temelin.

    Правительство Болгарии не раз рассматривало варианты перехода на западное ядерное топливо: контракты с Софией подписали американская компания Westinghouse и французская Framatom. Однако американцы пять лет исследуют вопрос, как именно могут ввести свое топливо в эксплуатацию, а французы даже не приступали к таким исследованиям. Также не решены вопросы лицензирования и хранения отработанного топлива. И это на фоне того, что на российском топливе «Коздолуй» исправно работает и приносит доход.

    Сейчас ядерное топливо из России получают примерно 20% всех ядерных реакторов в Европе. И если в ряде стран перейти на топливо другого производителя в перспективе можно, то в некоторых – нет. Например, на чешской АЭС Dukovany стоят реакторы типа ВВЭР-440, которые могут работать исключительно на российском топливе ТВЭЛ. Такие же объекты есть в Словакии, Финляндии, Венгрии и Болгарии.

    Именно поэтому, например, Венгрия упорно отстаивает российскую ядерную энергетику в вопросе санкций. А вот руководство Финляндии, пойдя на поводу у политического момента, в 2023 году заморозило строительство АЭС Hanhikivi-1.

    Что касается Украины, то до начала СВО в стране функционировали четыре АЭС – Запорожская, Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. На них работали 15 энергоблоков, из них 13 с реакторами типа ВВЭР-1000, два – ВВЭР-440. Все они строились при СССР под топливо, которое сегодня производит «Росатом». Но еще до СВО Украина смогла перевести половину своих энергоблоков на американское топливо Westinghouse.

    На данный момент атомная энергетика – одна из немногих сфер, в которых страны ЕС и НАТО вчистую проигрывают России, так как сами зависят от продукции «Росатома». Более того, страны, чьи АЭС зависят от России и технологически вынуждены выводить их из-под санкций, так как энергетика неизбежно превалирует над политическими догмами.

    Болгария пошла на такое уже дважды – в 2023 и 2024 годах. Не исключено, что такие процессы продолжатся. То есть при всей своей нелюбви к России болгарские власти обойтись без нее все же не могут и, главное, готовы к публичности таких шагов.

    Главное
    Лавров: США выдумывают по десять небылиц в день про Россию
    РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google
    ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Бейруте командира «Хезболлы»
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    На ЗАЭС сообщили об угрозе станции после атаки ВСУ на Энергодар
    Украина вновь изменила правила мобилизации ограниченно годных к службе
    Названа дата запрета работы российским ученым на Большом адронном коллайдере

    ФРС США снижением ставки бьет по доллару

    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша решила пересмотреть границы Украины

    Разногласия между Киевом и Варшавой нарастают. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и провести новый референдум о его статусе. Таким образом, Варшава первой в Европе фактически заявила о пересмотре статуса «украинского» Крыма, хотя до этого была рьяной защитницей территории Украины в границах 1991 года. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

    Перейти в раздел

    Латинская Америка отвергла приставания Зеленского

    Саммит Украины и государств Латинской Америки отменен со скандалом. Сначала лидеры региона не испугались обидеть Владимира Зеленского, а потом он сам решил обидеть тех, кто отнесся к нему с пониманием. Что произошло? И почему соседи США стараются держаться подальше от Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............