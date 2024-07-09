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    9 июля 2024, 12:40 • В мире

    «Мирная инициатива» Болгарии содержит несколько странностей

    «Мирная инициатива» Болгарии содержит несколько странностей
    @ VASSIL DONEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    9 июля открывается саммит НАТО, и именно в его рамках, как заявляется, Болгария предложит «посредничество в мирных переговорах по Украине». Эта идея звучит не только неожиданно, но и нелепо, учитывая текущие отношения между Москвой и Софией. Почему же болгарское руководство публично озвучивает подобные планы?

    В преддверии стартующего 9 июля саммита НАТО внимание всего мира было приковано к неожиданной мирной миссии Виктора Орбана, который первым среди лидеров стран ЕС с 2022 года посетил Москву, а также пообщался с руководством Украины и Китая. На этом фоне прошла незамеченной информация о том, что в роли посредника себя видит еще одна страна – член ЕС – Болгария.

    Исполняющий обязанности премьера, он же министр иностранных дел Болгарии Димитр Главчев заявил, что 9–11 июля на саммите НАТО он предложит начать переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Болгарии. «Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры при посредничестве Болгарии. Что может быть лучше этого? И это то, что я предложу, в этом нет никаких проблем», – заявил он.

    В единый хор с Главчевым вплели свои голоса и другие ведущие политики балканской страны. Недавно победивший на выборах лидер партии ГЕРБ, трижды занимавший пост премьера Бойко Борисов указал, что денежных выплат Украине Болгария не допустит и никаких болгарских военных на территории Украины не будет.

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не согласен с существенной финансовой помощью Украине. Он вообще отказался возглавлять болгарскую делегацию на саммите НАТО, так как в корне не согласен с позицией Вашингтона по Украине.

    Звучит это очень странно. Прежде всего, отношения между первыми лицами болгарской политики традиционно сложные и малоприятные: президент и премьер там не друзья и даже не союзники, Радев едва терпит Борисова, а оба они в напряженных отношениях с техническим премьером Главчевым. А тут вдруг – редкое единодушие.

    Еще интереснее, что единодушие это проявлено в украинском вопросе, да еще в попытке выглядеть миротворцами. И это после многочисленных примеров явно недружественного поведения Болгарии по отношению к России.

    Не будем углубляться далеко в историю и вспоминать период 1886-1896 годов, когда между Россией и Болгарией вообще не было дипотношений, Первую мировую войну, где русская и болгарская армии сходились на поле боя, и Вторую мировую, где Болгария была официальной союзницей нацистской Германии и перешла на сторону антигитлеровской коалиции лишь осенью 1944-го.

    Но вполне можно вспомнить 2010-е, когда Болгария отказалась от строительства АЭС «Белене», хотя «Росатом» уже изготовил для нее комплект оборудования, и отказ от «Южного потока». Именно Болгария массово высылала российских дипломатов после начала СВО и сначала тайно, через посредников, а затем и явно поставляла оружие Украине на миллиарды долларов.

    В сентябре 2023-го Болгария разорвала заключенный еще в 2011-м контракт с «Лукойлом» на концессию нефтяного терминала Росенец в Бургасе. В октябре 2022 года концессию продлили на 24 года, но София заявила, что «Лукойлу» платить ничего не будет. «Лукойл» может настаивать на своих правах где угодно, но не в Болгарии», – заявлял министр транспорта и коммуникаций Георги Гвоздейков.

    Более того, враждебные действия против России власти Болгарии продолжают предпринимать прямо сейчас. Буквально несколько дней назад стало известно, что Болгария вместе с Турцией и Румынией активизировала военно-морскую оперативную группу для сдерживания Черноморского флота России, об этом пишет американское издание Defense News. Высшие офицеры военно-морских сил этих стран встретились в Стамбуле 1 июля для начала работы оперативной группы.

    И вдруг – неожиданные заявления о каком-то «миротворчестве» со стороны Болгарии. С чего вдруг?

    Думается, ничего серьезного за предложением министра иностранных дел (он же технический премьер) Главчева, а также за озвученной «мирной» позицией Борисова и Радева не стоит. Просто болгарские политики всегда держат ухо востро, чутко отслеживают мировую конъюнктуру.

    Наверняка на них произвели огромное впечатление два события – провальное участие в предвыборных дебатах Байдена и неожиданная миссия Орбана, приковавшая к себе внимание всего мира.

    Поскольку очевидно, что с пришествием в Белый дом Трампа украинский проект будет немедленно закрыт и утилизирован, болгары и решили подстраховаться. В случае начала реальных мирных переговоров можно будет напомнить о своих «мирных предложениях».

    А активность венгерского премьера наверняка вызывает в руководстве Болгарии ревность. Ведь буквально на глазах вырисовываются контуры «новой Европы», жандармами которой в ближайшее время не смогут быть ни только пришедший к власти и еще не осмотревшийся Кир Стармер, ни погрязший во внутренних проблемах Макрон, ни тем более не пользующийся хотя бы минимальным авторитетом в Германии Шольц.

    ЕС вступает в переходную фазу безвременья, которой Орбан как раз и воспользовался. Так почему бы не попробовать вскочить в тот же вагон, рассудили в Софии. Ведь Болгария уже столько раз в истории реализовывала этот же трюк.

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    «Мирная инициатива» Болгарии содержит несколько странностей

    9 июля открывается саммит НАТО, и именно в его рамках, как заявляется, Болгария предложит «посредничество в мирных переговорах по Украине». Эта идея звучит не только неожиданно, но и нелепо, учитывая текущие отношения между Москвой и Софией. Почему же болгарское руководство публично озвучивает подобные планы? Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

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