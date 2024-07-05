Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Болгария решила стать посредником в переговорах между Россией и Украиной
В Болгарии заявили, что на саммите НАТО предложат мирные переговоры между РФ и Украиной
На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной с возможностью выступить в роли посредника, заявил премьер-министр временного правительства Болгарии Димитар Главчев.
Он отметил, что предложение провести переговоры должно соответствовать Уставу ООН и международному праву. Главчев также объявил о намерении выделить 80 млн евро Украине, однако это решение должен утвердить парламент страны, передает ТАСС.
Подробности о целях использования этих средств не были уточнены. Сам саммит лидеров НАТО запланирован на 9–11 июля в Вашингтоне.