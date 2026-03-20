На Украине пожар повредил ЛЭП и предприятие в Полтавской области

Дьякович сообщил, что в Полтавской области на северо-востоке Украины были повреждены линия электропередачи и одно из промышленных предприятий, передает ТАСС.

По его словам, инцидент произошёл в Миргородском районе. «В Миргородском районе зафиксировано повреждение линии электропередачи и оборудования одного из предприятий», – заявил он в своем телеграм-канале.

В результате случившегося на предприятии начался пожар. По данным местных властей, возгорание было оперативно ликвидировано спасателями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Полтавской военной администрации сообщил о повреждении предприятия и пожаре на его территории. В Миргородском районе был поражен объект энергетической инфраструктуры. Власти региона проинформировали об отключении электричества у сотен потребителей.