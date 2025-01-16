Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.0 комментариев
Энергетическая инфраструктура повреждена в Полтавской области
Власти Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
В Полтавской области в центральной части Украины более 300 потребителей остались без электричества из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в администрации региона.
В сообщении властей Полтавской области указано, что без света остались 301 бытовой и 22 юридических потребителя, передает ТАСС.
Согласно данным официального ресурса для оповещения, в ночь на 16 января в регионе была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти четыре часа.
Ранее ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины во Львовской области.
Владимир Зеленский сообщил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.
На улице Крещатик в центре Киева возле офиса Зеленского загорелась электрическая подстанция.
В Минобороны сообщили, что в среду ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.