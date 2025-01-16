Энергетическая инфраструктура повреждена в Полтавской области

ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

Tекст: Максим Попов

По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.