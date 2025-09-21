Около Полтавы возник пожар на предприятии

Tекст: Ирма Каплан

«Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, локализованный подразделениями ГСЧС», – написал Когут.

Он не уточнил, какое предприятие было повреждено, однако ранее в Полтавской области объявлялась и была отменена воздушная тревога, уточняет ТАСС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в восточном пригороде Полтавы атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.



