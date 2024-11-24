Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
Главы конфесссий Британии выступили против легализации эвтаназии
Около 30 религиозных лидеров Британии осудили законопроект об эвтаназии
Лидеры различных религиозных конфессий Британии выразили протест против законопроекта о легализации эвтаназии, заявив об угрозах для уязвимых групп населения.
Как сообщает РИА «Новости», 29 лидеров различных религиозных конфессий Британии выступили против законопроекта о легализации эвтаназии. Они направили открытое письмо, опубликованное в издании The Guardian, в котором выразили свои опасения по поводу возможных последствий введения такой меры. Лидеры подчеркнули, что их пастырские роли обязывают их беспокоиться о влиянии закона на наиболее уязвимых граждан, опасаясь злоупотреблений и принуждения.
В письме подчеркивается, что легализация эвтаназии может создать давление на тяжело больных, пожилых и лиц с ограниченными возможностями, вынуждая их выбирать смерть, чтобы не быть «бременем» для своих семей и системы здравоохранения. Религиозные лидеры уверены, что текущее законодательство Британии обеспечивает достаточную защиту уязвимых групп и изменять его нет необходимости.
Подписи под обращением поставили представители различных религиозных общин, включая англиканского епископа Лондона Сару Маллалли, католического архиепископа Вестминстера Винсента Николса и главного раввина Британии Эфраима Мирвиса. К ним присоединились представители мусульманской, индуистской, буддистской, сикхской и джайнской общин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Швейцарии квалифицировала случай эвтаназии как содействие самоубийству, а суд в Белгороде оправдал медсестру, которая сделала эвтаназию парализованному мужу.