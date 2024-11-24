Главы конфесссий Британии выступили против легализации эвтаназии

Около 30 религиозных лидеров Британии осудили законопроект об эвтаназии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», 29 лидеров различных религиозных конфессий Британии выступили против законопроекта о легализации эвтаназии. Они направили открытое письмо, опубликованное в издании The Guardian, в котором выразили свои опасения по поводу возможных последствий введения такой меры. Лидеры подчеркнули, что их пастырские роли обязывают их беспокоиться о влиянии закона на наиболее уязвимых граждан, опасаясь злоупотреблений и принуждения.

В письме подчеркивается, что легализация эвтаназии может создать давление на тяжело больных, пожилых и лиц с ограниченными возможностями, вынуждая их выбирать смерть, чтобы не быть «бременем» для своих семей и системы здравоохранения. Религиозные лидеры уверены, что текущее законодательство Британии обеспечивает достаточную защиту уязвимых групп и изменять его нет необходимости.

Подписи под обращением поставили представители различных религиозных общин, включая англиканского епископа Лондона Сару Маллалли, католического архиепископа Вестминстера Винсента Николса и главного раввина Британии Эфраима Мирвиса. К ним присоединились представители мусульманской, индуистской, буддистской, сикхской и джайнской общин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Швейцарии квалифицировала случай эвтаназии как содействие самоубийству, а суд в Белгороде оправдал медсестру, которая сделала эвтаназию парализованному мужу.