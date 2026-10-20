Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия
Истребитель ВВС Британии подал сигнал бедствия и исчез с радаров
Многоцелевой истребитель королевских ВВС Британии Eurofighter Typhoon FGR.4 пропал с экранов радаров у восточного побережья страны после подачи аварийного сигнала, свидетельствуют полетные данные.
Военный самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700 у восточных берегов страны, после чего перестал отслеживаться на обратном пути к авиабазе Конингсби, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Flightradar24.
Истребитель вылетел с авиабазы в 11:14 по московскому времени. В 17:46 мск он появился на карте, подал аварийный сигнал и исчез с радаров неподалеку от базы во время снижения.
Согласно сохраненному маршруту, самолет летал вдоль восточного побережья Британии в направлении Шотландии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник подавший аварийный сигнал над Францией самолет ВВС США сел в Германии.
В этот же день самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.
В прошлый четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.