Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета
Мишустин назвал социальные обязательства главным приоритетом бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ключевыми приоритетами бюджета России на ближайшие три года социальные обязательства, безопасность и достижение национальных целей.
Главными направлениями государственной финансовой политики на 2027–2029 годы станут социальная сфера, национальная безопасность и технологическое развитие, сообщает правительство в Max.
«Приоритетами бюджета будут три направления. В первую очередь, конечно, это выполнение социальных обязательств. Прежде всего – поддержка семей с детьми. Продолжим развивать здравоохранение и систему образования», – заявил Мишустин в ходе заседания правительства.
Вторым важнейшим вектором работы станет обеспечение обороноспособности страны. Особое внимание уделят социальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
Третьим направлением определено достижение национальных целей развития, поставленных главой государства. Мишустин уточнил, что речь идет о технологическом лидерстве, включая развитие отечественного станкостроения, а также микро- и радиоэлектроники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов заложило почти 2 трлн рублей на реализацию национальных проектов в сфере инноваций. Ведомство назвало стратегическим приоритетом обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам спецоперации.
Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркнул направленность проекта бюджета на поддержание устойчивости государственных финансов.