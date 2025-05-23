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Дайверы «ДИВО» нашли баржу времен войны на Ладоге
Экспедиция «ДИВО» обнаружила баржу флотилии 1941 года на Ладоге
Дайверы из клуба «ДИВО» во время экспедиции на Ладожском озере нашли хорошо сохранившуюся баржу, предположительно участвовавшую в событиях Великой Отечественной войны.
Клуб подводного плавания «ДИВО» провел экспедицию «Черные глубины Ладоги», в ходе которой были исследованы перспективные точки на дне Ладожского озера с помощью гидролокатора бокового обзора, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Инженер компании «Морская Геодезия» Николай Скрылев рассказал: «Обследуем точки, которые нам дали коллеги-гидрографы. В бухте одного из островов проходим над объектом с локатором бокового обзора и видим судно – большой объект. Глубина над ним около шестнадцати метров. Объект или разрушен, или у него отсутствуют надстройки – это, скорее всего, баржа. Точные детали можно будет понять после обследования дайверами».
После получения координат члены экспедиции подготовили оборудование и совершили погружение. На глубине двадцати метров они обнаружили крупную баржу, хорошо сохранившуюся благодаря пресной и холодной воде. По мнению участников, судно относится к периоду Великой Отечественной войны.
Дайвер Павлов Андрей сообщил: «На дне увидел баржу – огромное грузовое судно. Хорошо сохранился брашпиль. Перемещаясь от кнехта в сторону носа, можно увидеть квадратную железную рогатину с небольшими отверстиями в полу – ручной насос. Трюмы посередине, они громадные. Я сначала подумал – это борт, а оказалось – начало второго трюма».
В ходе обследования были также найдены артефакты, подтверждающие военное прошлое судна, в том числе штык от винтовки Мосина и сапоги. Эти находки указывают на связь баржи с воинскими перевозками и обеспечением блокадного Ленинграда. Участник клуба Александр Архипов отметил: «Впечатляющие размеры баржи с огромными кнехтами. Подъемный механизм для якоря имеет шестеренки внушительных размеров. Очень удивила конструкция и сохранность объекта. Удалось обнаружить штык от трехлинейки и сапоги с ботинками».
Руководитель экспедиции Сергей Куликов сообщил, что судно, вероятнее всего, было построено в 1941 году и имеет длину пятьдесят метров. Он подчеркнул, что работы над исследованием объекта будут продолжены и в архивах, а завершением экспедиции стало возложение венка на памятнике морякам Ладожской флотилии.