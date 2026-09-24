Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Скворцова сообщила об установке 18 очувствленных протезов рук пациентам в России
Скворцова: Очувствленные протезы рук получили 18 пациентов в России
Российские медики установили 18 пациентам с ампутированными руками специальные электроды, позволяющие полностью чувствовать протез как живую конечность, рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.
ФМБА России провело 18 операций по вживлению электродов в периферические нервы пациентов с ампутированными конечностями, передает ТАСС. Эта процедура позволяет людям чувствовать протез как собственную руку.
Скворцова отметила, что в Федеральном центре мозга и нейротехнологий создали специальные стимуляторы. «Это значительно повышает качество жизни, позволяет, скажем, не сломать мягкий стаканчик и вообще чувствовать свою фантомную руку, протез, как часть своего тела», – рассказала она на форуме «Надежда на технологии – 2026».
Скворцова также добавила, что специалисты провели 23 операции для терапии синдрома фантомной боли. Благодаря новым разработкам математические алгоритмы переводят импульсы в электрические сигналы, которые поступают в головной мозг для распознавания.
В феврале глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту первый бионический протез руки с датчиками давления.
Летом специалисты Сеченовского университета разработали первый отечественный ортез-тренажер для восстановления функций кисти.
В июне столичные врачи успешно провели первые в стране операции по пересадке рук.