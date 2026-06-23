  • Новость часаКремль указал на милитаризацию экономики США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский подсанкционный СПГ-завод празднует победу
    Лавров назвал Зеленского фюрером
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    Стало известно о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    Российская армия прорвалась на северную окраину Константиновки
    СК установил исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев
    Власти 40 регионов запретили продажу алкоголя в День молодежи
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы – для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    4 комментария
    23 июня 2026, 11:41 • Новости дня

    Центробанк раскрыл среднюю сумму покупки россиян за наличные

    Банк России: Средняя сумма покупки наличными достигла 1 тыс. 999 рублей

    Центробанк раскрыл среднюю сумму покупки россиян за наличные
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Средняя сумма разовой покупки за наличные в 2025 году составила 1тыс. 999 рублей, что на 268 рублей больше, чем в 2024 году, сообщил Банк России.

    Банк России провел социологическое исследование платежных привычек населения по итогам 2025 года, передает РИА «Новости».

    «В прошлом году, как показал ежегодный опрос, россияне чаще использовали наличные как в повседневных расчетах, так и для сбережений. ...Средняя сумма разовой покупки, оплачиваемой наличными – 1 тыс. 999 рублей (на 268 рублей больше, чем в 2024 году, когда составляла 1 тыс. 731 рублей)», – отмечается в материале Банка России.

    Согласно статистике, 27% граждан предпочитали банкноты для ежедневных трат, а 36% хранили в них свои сбережения. Около 48% опрошенных признались, что не могут полностью отказаться от традиционных расчетов. Доля людей, использующих исключительно бумажные деньги, заметно сократилась.

    Количество тех, кто принципиально не носит с собой купюры, уменьшилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Аналитики также выяснили содержимое кошельков: 39% респондентов держат при себе от 1 тыс. рублей до 3тыс. рублей, а 23% располагают суммами свыше 3 тыс. рублей. Еще 27% имеют при себе от 300 до 1 тыс. рублей.

    Банк России зафиксировал увеличение спроса на наличные деньги среди россиян.

    Сбербанк выразил обеспокоенность ростом доли наличных расчетов.

    К концу прошлого года объем наличных сбережений граждан достиг 17,1 трлн рублей.

    22 июня 2026, 15:36 • Новости дня
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    @ dzkk.tsk.tr

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Три сухогруза, следовавшие в украинские порты через Черное море и, по имеющимся данным, перевозившие вооружение для ВСУ, подверглись атаке, сообщили украинские власти. По их информации, один из кораблей получил серьезные повреждения и загорелся, после чего экипаж был эвакуирован, тогда как два других судна сохранили мореходность и продолжили движение.

    Военно-морские силы Украины сообщили об атаке якобы российского дрона на сухогруз VICTRESS в Черном море, передает издание «Военное обозрение». По данным украинского флота, судно принадлежит турецкому владельцу и ходит под флагом Панамы. Удар привел к крупному возгоранию на борту, из-за чего потребовалась немедленная эвакуация команды.

    Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нападению подверглось еще одно грузовое судно, однако оно смогло продолжить движение. В одесской обладминистрации уточнили, что всего российские военные якобы атаковали три судна, направлявшиеся в Одессу. Два других сухогруза шли под флагами Палау и Белиза и сохранили мореходность.

    Поступают сведения, что эти суда перевозили вооружение для украинской армии из иностранных портов, в том числе из греческого Александруполиса. Рост числа подобных инцидентов может заставить торговые компании избегать региона, что негативно отразится на поставках для Киева. Удары по морским целям подчеркивают активный характер боевых действий в акватории Черного моря.

    Ранее дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море.


    Комментарии (41)
    22 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе головной структуры центра – ГП «Космическая связь».

    «Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в центре, передает ТАСС.

    Отмечается, что предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал центра не пострадал.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим с помощью атак беспилотников пытается компенсировать катастрофу для украинских войск на фронте.

    Комментарии (39)
    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали подорвать в Подмосковье железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами по указу украинских кураторов.

    В ФСБ сообщили, что на территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта, передает ТАСС. Следствие установило, что фигуранты дела вышли на связь с представителями украинских спецслужб. Выполняя указания своего куратора, они забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

    С помощью этой взрывчатки задержанные намеревались устроить теракт на одном из участков железной дороги Московского узла. Их главной целью был проходящий товарный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.

    В январе текущего года силовики задержали троих россиян за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области.

    Осенью прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре.

    Летом прошлого года правоохранители ликвидировали двух пособников украинских спецслужб в Подмосковье.

    Комментарии (23)
    22 июня 2026, 18:26 • Новости дня
    «Единая Россия» готовит своих кандидатов из числа ветеранов СВО к предвыборной борьбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высшая партийная школа «Единой России» 30 июня начнет второй этап обучения ветеранов спецоперации, которые планируют участвовать в предстоящих парламентских выборах.

    Партия «Единая Россия» организует обучение по курсу «Политический лидер» для победителей предварительного голосования из числа ветеранов СВО. Второй поток очных занятий стартует сразу после съезда, на котором утвердят предвыборные списки, передает пресс-служба «Единой России».

    «Мы уверены в человеческих качествах, волевых началах, патриотизме людей, которые рисковали жизнью за Родину. В первом потоке у нас было семь Героев России, десятки вчерашних военнослужащих с боевыми наградами и серьёзным общественно-политическим потенциалом», – заявил директор Высшей партийной школы Роман Романов.

    Он добавил, что избирательная кампания является серьезным испытанием для начинающих политиков. Главная задача программы – помочь кандидатам понять законы политической жизни и научить их выстраивать коммуникацию с избирателями.

    Первый этап обучения прошел с 16 по 18 июня, в нем участвовали представители 28 регионов. Всего образовательную программу пройдут 100 новых кандидатов.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт Кнутов объяснил цель атаки Украины на Центр космической связи «Дубна»

    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка атаки украинских беспилотников на Центр космической связи «Дубна» была связана со стратегическим значением объекта для российских систем связи и управления, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, через центр обеспечивается обмен как военной, так и гражданской информацией.

    «Попытка атаки ВСУ на Центр космической связи «Дубна» объясняется его важностью для российской коммуникационной сферы: он обеспечивает связь со спутниками, и играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. «Этими же каналами посредством специальной аппаратуры пользуются отдаленные районы России – где нет интернета и телекоммуникаций», – продолжил собеседник.

    «Задача противника – подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», – указал он. Спикер напомнил, что в нескольких регионах России работают другие центры космической связи. «Также мы сейчас переходим на новый канал связи – систему «Рассвет», которая позволит обеспечивать связь с помощью мобильных телефонов, минуя терминалы», – заключил Кнутов.

    В понедельник Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в пресс-службе центра. Предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал не пострадал.

    Кроме того, на подлете к Москве силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника. Атаки были предприняты и на другие регионы. Так, в Воронеже после налета пострадали три человека, также повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В Курской области ПВО сбили 156 различных беспилотников. В Брянской области предотвратили удары 192 украинских БПЛА самолетного типа.

    По данным Минобороны, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    На прошлой неделе Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

    Комментарии (5)
    22 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не сомневается в возможностях Минска самостоятельно защитить государство на фоне недавних агрессивных заявлений украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российское руководство полностью уверено в силах соседней республики обезопасить собственные границы, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Несколькими днями ранее украинская сторона атаковала автобус с белорусскими детьми в Брянской области. После этого инцидента Зеленский пригрозил главе Белоруссии Александру Лукашенко ударами, сославшись на наличие техники на приграничной территории.

    Лукашенко назвал удар по автобусу открытым фашизмом.

    Ранее белорусский лидер охарактеризовал угрозы Зеленского обычной болтовней.

    Комментарии (7)
    22 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
    В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у российской стороны дополнительную информацию об атаке украинских военных на учебное заведение в Старобельске, сообщила омбудсмен Яна Лантратова.

    Представители УВКПЧ ООН ответили на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой касательно удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске.

    «В своем ответном обращении из аппарата верховного комиссара ООН г-на Фолькера Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске и были бы признательны аппарату УПЧ РФ за любую дополнительную информацию в расследовании обстоятельств произошедшего», – сообщила Лантратова в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

    Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально подтвердило гибель 21 мирного жителя при атаке дронов на колледж в Старобельске.

    Украинские военные целенаправленно атаковали это образовательное учреждение несколькими волнами беспилотников.

    Комментарии (3)
    22 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощные взрывы и сильный пожар произошли на территории портового города в Одесской области после атаки на позиции украинских военных.

    Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре украинских войск в портовом Черноморске, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Согласно информации источника, на территории города были зафиксированы мощные взрывы, после которых на пораженных объектах начался сильный пожар. Детали о характере разрушений и точном назначении уничтоженной инфраструктуры в настоящее время уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня российские военные атаковали объекты по выпуску комплектующих для беспилотников на территории бывшего харьковского завода «Промсвязь».


    Комментарии (7)
    22 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Модель и актер задержаны по делу Шурыгиной о распространении порнографии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По делу в отношении Дианы Шурыгиной о распространении порнографии задержаны модель Анастасия Овсянникова (известна как Настя Холод) и актер Людвиг Кричкер, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Подозреваемые отправлены под домашний арест, сказал собеседник РИА «Новости».

    Известно, что 24-летняя Овсянникова родом из Хабаровска, она публикует откровенные снимки в социальных сетях. Кричкер работает фитнес-тренером и актером, снимался в кино и рекламе, а также шесть лет проживал за границей перед возвращением в Россию.

    Суд в Москве избрал меру пресечения для Овсянниковой и Кричкера 27 и 28 мая соответственно. Следствие также получило разрешение на проведение обыска в жилище актера.

    У самой Шурыгиной провели обыск, ее поместили под домашний арест на два месяца.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

    Комментарии (5)
    22 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польский президент Кароль Навроцкий публично отреагировал на слова Владимира Зеленского, который ранее обвинил Варшаву в эскалации напряженности ради внутриполитических выгод.

    Политик подчеркнул, что текущие разногласия между странами лежат исключительно в плоскости исторической памяти, передает РИА «Новости».

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши… потому что все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты», – заявил Навроцкий во время общения с прессой.

    Глава государства добавил, что Варшава категорически не приемлет использование красно-черного флага, являющегося символом националистических движений. Он также выразил уверенность в полном единстве польских патриотов и правительства перед лицом подобных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

    Украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу за отзыв высшей государственной награды.

    Ранее глава польского государства возмутился службой обученных в республике солдат ВСУ под знаменами украинских националистов.

    Комментарии (12)
    22 июня 2026, 19:42 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Гусев: В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ракетной атаки на регион, в результате которой погибли пять человек.

    В результате удара погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большинство из которых уже отпущены домой, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», – заявил глава региона.

    Наибольший ущерб нанесен промышленному предприятию в левобережной части Воронежа, где произошел пожар. Открытое горение ликвидировали в 16.30, сейчас идет разбор завалов. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе. Кроме того, обломки повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, а также кровли шести частных строений и около 50 автомобилей.

    Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы – по 300 тыс. рублей. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сигналов тревоги, отметив, что большинство работников предприятия уцелели благодаря своевременному спуску в убежище.

    Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых воздушных целей в Воронеже пострадали три человека.

    В начале мая на одном из местных предприятий после атаки беспилотника произошло возгорание.

    В конце апреля регион пережил самую крупную с начала года атаку дронов.

    Комментарии (13)
    23 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пятигорске две женщины собирались устроить двойной теракт, украинские кураторы собирались использовать их как смертниц, сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

    Силовики задержали 19-летнюю и 47-летнюю жительниц Москвы, которые по заданию кураторов с Украины планировали устроить взрывы возле контрольно-пропускного пункта, передает РИА «Новости».

    Фигурантки ранее не общались и не осознавали своей роли смертниц. 20 июня женщины забрали из тайников рюкзаки с самодельными бомбами. Младшую злоумышленницу остановили прямо на подходе к ведомству, а вскоре оперативники поймали вторую соучастницу.

    Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила об аресте обеих подозреваемых.

    «Они подозреваются в совершении преступлений… «Покушение на совершение террористического акта»… «Незаконная перевозка боеприпасов»… «Незаконное изготовление взрывчатых устройств», – рассказала представитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске с участием гражданки Германии.

    Комментарии (7)
    22 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона спокойно относится к кадровым перестановкам в американском дипломатическом корпусе, считая их внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Москва не склонна преувеличивать значение смены главы американской дипмиссии в России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данный вопрос касается исключительно кадровой политики Вашингтона.

    «Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», – отметила дипломат в интервью агентству.

    Захарова обратила внимание на то, что из-за внутриполитических процессов в США остаются вакантными 59% должностей послов по всему миру, включая российское направление.

    Она также сослалась на позицию главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявлял, что каждое государство вправе самостоятельно определять масштаб своего дипломатического присутствия за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона до настоящего момента не запрашивала агреман для нового руководителя дипломатической миссии в Москве.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал полное отсутствие предварительных обсуждений по данному вопросу.

    Предыдущий посол Соединенных Штатов Линн Трейси завершила свою работу в России летом прошлого года.

    Комментарии (3)
    22 июня 2026, 18:13 • Новости дня
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника, сообщило Минобороны России.

    Удары пришлись по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту временного размещения личного состава, передает Минобороны.

    Атакованные позиции принадлежали 15-й отдельной бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Цели располагались в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье на территории Донецкой народной республики.

    Ведомство также опубликовало кадры успешного поражения указанных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными ударами бомб ФАБ-500.

    Несколькими днями ранее дроны-камикадзе «Герань» поразили пункт дислокации сил украинской нацгвардии около этого же населенного пункта.

    До этого российская авиация нанесла удары тяжелыми бомбами по другим военным объектам противника в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    Скачко: Между Украиной и Польшей нет ничего братского
    Отношения Индии и Китая вышли из кризиса
    Грузия объяснила кармой «слезную» отставку премьера Британии
    Танк Т-90М «Прорыв» доработали с учетом боевого опыта СВО
    Центробанк раскрыл среднюю сумму покупки россиян за наличные
    Российские водители начали скупать таблетки для снижения расхода топлива

    Российский подсанкционный СПГ-завод празднует победу

    Россия построила второй газовоз самого высокого ледового класса и к концу года обещает запустить в строй третий. Эти уникальные танкеры крайне нужны российскому СПГ-заводу «Арктик СПГ-2». Без них невозможен круглогодичный вывоз СПГ клиентам. Китай как единственный покупатель подсанкционного СПГ из России уже готовит второй терминал для приема. Однако в этой истории есть несколько ложек дегтя. Какие? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор прямо связан с наступлением на Краматорск и Славянск

    Одно из важнейших событий назревает в зоне спецоперации: российские войска формируют позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска. Почему два этих города Донбасса имеют ключевое значение для итогов всей СВО и как происходящее связано с рекордными по масштабам налетами беспилотников ВСУ на Крым и Москву? Подробности

    Перейти в раздел

    В Польше начинают стонать от военных кредитов США

    В Польше подверглось критике то, что считается крупным американским благодеянием: очередной кредит на закупку вооружений. «Полякам досталась роль туземцев, которым "белые господа" выдали винтовки, научили стрелять из них, но не показали, как их, в случае нужды, можно починить», – говорят эксперты и объясняют, в чем главная ловушка, созданная американским ВПК для своих американских союзников. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернэма. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации