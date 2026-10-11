Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на юге Ливана
Армия обороны Израиля проинформировала о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной воздушной цели в районе действий своих военнослужащих в южной части Ливана.
Воздушная цель была обнаружена на юге Ливана, после чего по ней выпустили ракету-перехватчик, передает ТАСС со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу.
В ведомстве пояснили, что результаты перехвата в настоящее время уточняются.
В ЦАХАЛ также обратили внимание на то, что сирены воздушной тревоги при инциденте не включались в соответствии с установленным порядком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильская армия целенаправленно уничтожила библиотеки на юге Ливана.
В пятницу при израильском авиаударе на востоке Ливана пострадали шесть человек.
Во вторник армия Израиля нанесла массированные удары по югу Ливана.