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Израильская армия целенаправленно уничтожила библиотеки на юге Ливана
Активист Бакдаш: Военные Израиля целенаправленно уничтожили библиотеки в Ливане
Израильские военные на юге Ливана целенаправленно уничтожили библиотеки, архивы и хранилища документов, заявил основатель Национальной сети по защите библиотек Хади Бакдаш.
По словам Бакдаша, действия Армии обороны Израиля привели к невосполнимой утрате части культурного и исторического наследия Ливана, передает РИА «Новости».
«Многие библиотеки на юге Ливана были переполнены единственными сохранившимися экземплярами, оригинальными документами и рукописями, и все это преднамеренно превратилось в пепел в результате действий израильских сил, которые целенаправленно поражали места хранения официальных документов и рукописей», – заявил координатор Национальной сети по защите библиотек, архивов и культурного наследия в Ливане Хади Бакдаш.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шесть человек пострадали при израильском авиаударе на востоке Ливана.
Во вторник израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.
В понедельник Всемирный банк выразил готовность выделить Ливану 2 млрд долларов.