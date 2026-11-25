Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Число жертв пожара на трассе в Каире возросло до 30
Минздрав Египта: Число жертв пожара на трассе в Каире возросло до 30
Количество погибших в результате пожара на кольцевой автодороге в Каире увеличилось до 30 человек, сообщило министерство здравоохранения Египта.
«По предварительным оценкам, пострадали 15 человек, число жертв возросло до 30», – передает РИА «Новости» заявление египетского Минздрава.
На место происшествия направлены 39 машин скорой помощи. Больницы Каира переведены в режим повышенной готовности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минздрав Египта сообщил о гибели 21 человека при пожаре после ДТП с грузовиком с нефтепродуктами на кольцевой автодороге в Каире.
В июле прошлого года в результате пожара в главном здании телекоммуникационной компании Telecom Egypt в центре Каира пострадали не менее 20 человек.
В апреле 2025 года министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени заявил о более чем 700 пострадавших из-за пожара в порту Бендер-Аббас.