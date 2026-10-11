Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Петербурженка объяснила усталостью попытку убить 12-летнего сына
Жительница Петербурга, обвиняемая в попытке убить 12-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), призналась следователям, что пошла на преступление из-за сильной усталости.
«На допросе женщина рассказала, что очень устала и ее преследовали нехорошие мысли», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.Состояние 12-летнего мальчика, которого мать пыталась убить, вылив в его горло уксусную кислоту и бросив в озеро,
оценивается как средней тяжести.