ФСБ раскрыла крупную нарколабораторию в Ярославле

Tекст: Мария Иванова

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Ярославля, подозреваемых в организации нарколаборатории, передает ТАСС.

Мужчины 1981 и 1983 годов рождения были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ по Ярославской области совместно с Росгвардией. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, «следственным отделом УФСБ России по Ярославской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ». Во время обысков были обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, синтетическое наркотическое средство массой не менее трёх килограммов, а также более 400 кг прекурсоров и продуктов синтеза наркотиков.

Все изъятое отправлено на экспертизу, следствие продолжает выяснять обстоятельства дела и возможные связи задержанных. Ведомство уточняет, что расследование находится на контроле региональных органов безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители вскрыли деятельность организованной группы по производству и сбыту синтетических наркотиков в трех областях.

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