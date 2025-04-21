Полицейские раскрыли масштабную сеть нарколабораторий в трех регионах России

Tекст: Алексей Дегтярев

По данным следствия, с марта 2022 года по апрель 2023 года участники группы создали сеть подпольных лабораторий, получали оборудование и прекурсоры через «закладки», пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемые изготовляли и распространяли наркотики на территории Тверской, Вологодской и Владимирской областей.

Преступная схема отличалась высокой конспирацией: сбыт осуществлялся бесконтактно через тайники и интернет-магазины в теневом сегменте. Для связи использовались защищенные интернет-каналы. Лаборатории были оснащены электросетями, системами видеонаблюдения, водоснабжением и специализированным оборудованием.

Полицейские изъяли свыше 2,6 тонны синтетических наркотиков, 400 килограммов прекурсоров, лабораторное оборудование и приспособления для фасовки. Всего выявлено не менее 33 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере.

В ходе следствия были допрошены более 100 свидетелей, проведено свыше 150 экспертиз, включая компьютерные, биологические, химические и психиатрические исследования. Осмотрено свыше 1,5 тыс. объектов, признанных вещественными доказательствами.

Установлен один из лидеров группы, которого объявили в международный розыск. Десяти фигурантам предъявлены обвинения по различным статьям.

Ранее владелец гаража в Ивановской области, сдававший это помещение, некоторое время не получал плату за аренду гаража, мужчина решил проверить, что происходит, и нашел там более 41 килограмма наркотиков.