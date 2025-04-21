Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Полицейские раскрыли масштабную сеть нарколабораторий в трех регионах России
Правоохранители вскрыли в трех областях деятельность организованной группы, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков, злоумышленники построили целую сеть нарколабораторий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, с марта 2022 года по апрель 2023 года участники группы создали сеть подпольных лабораторий, получали оборудование и прекурсоры через «закладки», пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Подозреваемые изготовляли и распространяли наркотики на территории Тверской, Вологодской и Владимирской областей.
Преступная схема отличалась высокой конспирацией: сбыт осуществлялся бесконтактно через тайники и интернет-магазины в теневом сегменте. Для связи использовались защищенные интернет-каналы. Лаборатории были оснащены электросетями, системами видеонаблюдения, водоснабжением и специализированным оборудованием.
Полицейские изъяли свыше 2,6 тонны синтетических наркотиков, 400 килограммов прекурсоров, лабораторное оборудование и приспособления для фасовки. Всего выявлено не менее 33 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере.
В ходе следствия были допрошены более 100 свидетелей, проведено свыше 150 экспертиз, включая компьютерные, биологические, химические и психиатрические исследования. Осмотрено свыше 1,5 тыс. объектов, признанных вещественными доказательствами.
Установлен один из лидеров группы, которого объявили в международный розыск. Десяти фигурантам предъявлены обвинения по различным статьям.
Ранее владелец гаража в Ивановской области, сдававший это помещение, некоторое время не получал плату за аренду гаража, мужчина решил проверить, что происходит, и нашел там более 41 килограмма наркотиков.