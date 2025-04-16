В Челябинской области изъяли рекордные 300 кг наркотиков на 1 млрд рублей

Tекст: Мария Иванова

В Челябинской области была изъята рекордная партия синтетических наркотиков весом свыше 300 килограммов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Стоимость изъятого товара превышает 1 млрд рублей. В результате операции задержаны четверо подозреваемых, включая жителей России и одного гражданина из ближнего зарубежья, которые пытались сбыть наркотики в особо крупном размере.

Сотрудники полиции Челябинской области задержали первого злоумышленника в Верхнеуральском районе, когда он пытался забрать из тайника 30 килограммов наркотиков. Мужчина признался, что получал указания от анонимного куратора через мессенджер, фасовал наркотики на более мелкие партии и передавал сообщникам информацию об их местоположении. В результате следственных действий были выявлены связи с деятельностью в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

В городе Чебаркуль была задержана жительница Магнитогорска при попытке сбыта трех килограммов наркотиков. Также в Миассе арестовали 35-летнего гражданина ближнего зарубежья, пытавшегося сбыть шесть килограммов запрещенных веществ. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили нарколабораторию в гаражном кооперативе Магнитогорска, где задержали лаборанта, производившего наркотики.

Во время обыска в лаборатории было найдено более 240 килограммов синтетических наркотиков, лабораторное оборудование и прекурсоры. Эксперты оценили производительность лаборатории более 500 килограммов наркотиков в месяц. В операции принимали участие сотрудники Росгвардии, обеспечивая силовую поддержку.

Четверым задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и продолжаются мероприятия по выявлению всех участников противоправной деятельности.

Ранее в Донецкой народной республике задержали восемь человек, связанных с крупным каналом распространения наркотиков, курируемых с территории Украины, и изъяли более 23 килограммов синтетических наркотиков.

Ирина Волк сообщала, что злоумышленники используют объявления о высокооплачиваемой работе курьером для вовлечения подростков в наркоторговлю, обещая, что ответственность за это им не грозит.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, отмечая, что в прошлом году более 3,5 тыс. преступлений подростков касались незаконного оборота наркотиков.