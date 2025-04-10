Преступники начали заманивать подростков в наркоторговлю работой курьера

МВД предупредило о заманивании подростков в наркоторговлю работой курьера

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Волк, подростков привлекают к наркоторговле через объявления в мессенджерах, на теневых сайтах и с помощью граффити на зданиях. Преступники заверяют подростков, что им ничего не грозит из-за того, что они несовершеннолетние.

По ее словам, после выявления криминального характера деятельности подросткам предлагается предоставить фото с документами якобы для страховки от кражи товара. На самом деле, эти данные используются для шантажа и давления на них. Известны случаи, когда подростков избивали и вымогали деньги.

Ирина Волк напомнила, что участие в наркоторговле – преступление, за которое по ст. 228.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного. Она призвала подростков подумать о последствиях и посоветовала родителям уделять внимание интересам детей.

Согласно данным МВД, с 2022 года количество наркопреступлений среди подростков в России увеличилось в 1,8 раза, а сбыт наркотиков вырос в 2,4 раза.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, так как в прошлом году более 3,5 тыс. преступлений подростков касались незаконного оборота наркотиков.

В Общественной палате предложили наказывать подростков за наркопреступления по-взрослому со второго раза.