Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Преступники начали заманивать подростков в наркоторговлю работой курьера
МВД предупредило о заманивании подростков в наркоторговлю работой курьера
Злоумышленники используют объявления о высокооплачиваемой работе курьером для вовлечения подростков в наркоторговлю, обещая, что ответственность за это им не грозит, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Волк, подростков привлекают к наркоторговле через объявления в мессенджерах, на теневых сайтах и с помощью граффити на зданиях. Преступники заверяют подростков, что им ничего не грозит из-за того, что они несовершеннолетние.
По ее словам, после выявления криминального характера деятельности подросткам предлагается предоставить фото с документами якобы для страховки от кражи товара. На самом деле, эти данные используются для шантажа и давления на них. Известны случаи, когда подростков избивали и вымогали деньги.
Ирина Волк напомнила, что участие в наркоторговле – преступление, за которое по ст. 228.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного. Она призвала подростков подумать о последствиях и посоветовала родителям уделять внимание интересам детей.
Согласно данным МВД, с 2022 года количество наркопреступлений среди подростков в России увеличилось в 1,8 раза, а сбыт наркотиков вырос в 2,4 раза.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, так как в прошлом году более 3,5 тыс. преступлений подростков касались незаконного оборота наркотиков.
В Общественной палате предложили наказывать подростков за наркопреступления по-взрослому со второго раза.