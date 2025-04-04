Бастрыкин предложил снижать возраст ответственности за наркотики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщает ТАСС. По его словам, данная инициатива требует комплексного подхода и должна сопровождаться другими мерами. Он подчеркнул, что эта мера поможет бороться с участием подростков в наркоторговле, которая осуществляется под контролем взрослых.

Бастрыкин сообщил, что в прошлом году более 3,5 тыс. преступлений, совершенных подростками, были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Подростки часто становятся «закладчиками» и участвуют в наркобизнесе, который организуют и контролируют взрослые через интернет, включая его теневые сегменты. По словам Бастрыкина, каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлекается к уголовной ответственности именно за сбыт наркотических средств.

Также председатель СК отметил, что в 119 случаях преследование подростков-наркосбытчиков прекращено из-за ими недостижения возраста уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Бастрыкин призвал снимать фильмы о героях СВО. Глава Следственного комитета также назвал число детей, пострадавших от насилия в семье. Бастрыкин сообщил о вербовке подростков для диверсий через чат-боты.