Бастрыкин сообщил о вербовке подростков для диверсий через чат-бот

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, СК установил, что подростки в Волгоградской области и Красноярском крае были завербованы через один и тот же чат-бот для осуществления поджогов, передает ТАСС. Бастрыкин сообщил, что преступная группа несовершеннолетних совершала поджоги базовых станций сотовой связи под руководством куратора, который давал команды через платформу.

В ходе расследования дела о поджоге релейных шкафов на железнодорожном перегоне в Ачинском районе выяснилось, что двое подростков также получили задания через этот чат-бот. Один из задержанных указал, что, оставив свои данные на платформе в поисках работы, получил инструкции по поджогу, включая координаты объектов и список необходимых материалов.

Эти подростки действовали в составе группы, руководимой неизвестным лицом, которое организовало диверсионные действия на территории России. Бастрыкин отметил, что основной мотивацией для несовершеннолетних была материальная выгода. Оплата их действий планировалась в криптовалюте, а для получения денег необходимо было предоставить видеодоказательства выполненного задания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России начал изучать сведения о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине. Сообщалось, что Украина активизировала террористическую деятельность в России. Украинские спецслужбы вербовали россиян для совершения диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса России.