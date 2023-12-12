ФСБ: Украина активизировала террористическую деятельность в России

Директор ФСБ заявил о росте терактов в России из-за активации украинских спецслужб

«Созданные на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по «расшатыванию» ситуации в России, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков», – цитирует ТАСС Бортникова.

Директор ФСБ отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы пресекали попытки украинских спецслужб формировать в России законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности, в частности, неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении «Колумбайн*», которое признано в России террористическим и запрещено.

По данным НАК, с начала 2023 года предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов, пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских.

На общую сумму свыше 110 млн рублей заблокированы счета более 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований. В интернете удалено свыше 15,5 тыс. материалов террористического содержания.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева.