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ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева
ЦОС: ФСБ предотвратила 14 терактов в Крыму в 2023 году
ФСБ в этом году пресекла деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины в Крыму, в целом предотвращены 14 диверсионно-террористических актов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Согласно сообщению ЦОС, ФСБ во взаимодействии с СК в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем западных кураторов на территории Крыма для совершения диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, передает ТАСС.
Как сообщили в ФСБ, выявлены их кураторы из ГУР Минобороны Украины и СБУ, предотвращено совершение 14 терактов, в числе которых подрывы двух объектов газораспределительного оборудования, шести участков железнодорожного полотна, трех автотранспортных средств и трех электроподстанций. В ведомстве добавили, что обнаружено 15 схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ.
В ЦОС рассказали, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек. Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.
Также «задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Кировском, Симферопольском районах и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим ВС России. В настоящее время следственными органами возбуждено более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Напомним, 3 июля ФСБ сообщила, что пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.