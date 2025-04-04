Бастрыкин назвал число пострадавших от насилия в семье детей

Бастрыкин сообщил, что около 2 тыс. детей пострадали от насилия в семьях в России

Tекст: Вера Басилая

Бастрыкин сообщил, что около 2 тыс. детей пострадали от преступлений в семьях, передает ТАСС.

Он уточнил, что эти данные относятся к расследованным уголовным делам, где несовершеннолетние подверглись преступным посягательствам со стороны близких и членов семьи.

Бастрыкин подчеркнул, что внутрисемейная преступность часто носит латентный характер. Многие дети запуганы, подавлены и опасаются, что им не поверят.

В этой связи он отметил, что реальное число таких преступлений значительно превышает данные официальной криминальной статистики.

В Перми было заведено уголовное дело о систематическом избиении девятилетнего ребенка отчимом с марта 2024 года по март 2025-го.

В Челябинской области суд приговорил 28-летнюю женщину к шести годам колонии за жестокое избиение своей дочери-младенца.

В Черняховске Калининградской области заведено второе уголовное дело в отношении отчима семилетнего мальчика, убитого в этом городе.