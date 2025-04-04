За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.0 комментариев
Бастрыкин назвал число пострадавших от насилия в семье детей
Бастрыкин сообщил, что около 2 тыс. детей пострадали от насилия в семьях в России
В 2024 году около 2 тыс. детей стали жертвами преступлений в семьях, однако реальное количество случаев значительно выше из-за скрытого характера таких преступлений, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Бастрыкин сообщил, что около 2 тыс. детей пострадали от преступлений в семьях, передает ТАСС.
Он уточнил, что эти данные относятся к расследованным уголовным делам, где несовершеннолетние подверглись преступным посягательствам со стороны близких и членов семьи.
Бастрыкин подчеркнул, что внутрисемейная преступность часто носит латентный характер. Многие дети запуганы, подавлены и опасаются, что им не поверят.
В этой связи он отметил, что реальное число таких преступлений значительно превышает данные официальной криминальной статистики.
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