За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.0 комментариев
Бастрыкин призвал снимать фильмы о героях СВО
Бастрыкин предложил снимать художественные фильмы о героях спецоперации
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил создать художественные фильмы о героях спецоперации, чтобы они могли стать примером для подрастающего поколения.
Бастрыкин выразил мнение, что фильмы о героях СВО могут стать важными примерами для подростков. Он подчеркнул необходимость увеличения числа произведений, посвященных участникам специальной военной операции, поскольку на данный момент на широких экранах такие фильмы практически отсутствуют, передает ТАСС.
В интервью Бастрыкин привел пример с периодом Великой Отечественной войны, когда в 1941-1945 годах было снято 190 кинокартин. Многие из этих фильмов, по его словам, остаются актуальными и сегодня.
Глава Следственного комитета считает, что современным авторам стоит обратить внимание на создание подобных проектов, чтобы молодежь имела возможность учиться героизму и самоотверженности.
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