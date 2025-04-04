  • Новость часа«Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
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    В чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа
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    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    На подлете к Москве сбит беспилотник
    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ
    Глава РФПИ назвал сумму убытков компаний США из-за ухода с рынка России
    Подсчитано число пенсионеров в России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

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    4 апреля 2025, 09:37 • Новости дня

    Бастрыкин призвал снимать фильмы о героях СВО

    Бастрыкин предложил снимать художественные фильмы о героях спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил создать художественные фильмы о героях спецоперации, чтобы они могли стать примером для подрастающего поколения.

    Бастрыкин выразил мнение, что фильмы о героях СВО могут стать важными примерами для подростков. Он подчеркнул необходимость увеличения числа произведений, посвященных участникам специальной военной операции, поскольку на данный момент на широких экранах такие фильмы практически отсутствуют, передает ТАСС.

    В интервью Бастрыкин привел пример с периодом Великой Отечественной войны, когда в 1941-1945 годах было снято 190 кинокартин. Многие из этих фильмов, по его словам, остаются актуальными и сегодня.

    Глава Следственного комитета считает, что современным авторам стоит обратить внимание на создание подобных проектов, чтобы молодежь имела возможность учиться героизму и самоотверженности.

    Ранее в Национальном центре «Россия» прошел предпремьерный показ фильма «Алдан», посвященного героям спецоперации прошел ко Дню Героев Отечества.

    В Нижнем Новгороде представили спектакль по мотивам сборника рассказов героев СВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах малого количества фильмов об СВО.

    3 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения группировки «Днепр» освободили Лобковое в Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Восток» было анесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Разливом, Ялтой, Отрадным, Вольным Полем ДНР и Январским Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Миропольского, Проходов и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Каменки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новомихайловки, Редкодуба и Нового ДНР.

    ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, два танка, бронемашину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-миллиметровую гаубицу М198. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Северска, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Курдюмовки, Константиновки и Плещеевки ДНР.

    Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада боеприпасов.

    А подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» у Димитрова, Красноармейска, Котлино, Ленина, Удачного, Преображенки и Алексеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и французский VAB. Уничтожены два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР.

    1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.

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    3 апреля 2025, 22:01 • Новости дня
    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в феврале 2022 года на аэродроме Гостомель под Киевом в результате обстрела украинскими военными, заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй.

    Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.

    По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.

    Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.

    Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.

    Ан-225 «Мрия» был крупнейшим грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.

    Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.

    Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.

    Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    3 апреля 2025, 12:09 • Новости дня
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов

    Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов

    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом, что вызывает ассоциации с интервенцией времен Гражданской войны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.

    Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917-1922 годах.

    По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» – сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.

    Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.

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    3 апреля 2025, 12:44 • Новости дня
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о якобы военных преступлениях России на Украине являются «бредом больного», в то время как Запад и Киев планируют «очередной спектакль» в годовщину событий в Буче, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы многочисленных военных преступлениях России на Украине «бредом больного», передает ТАСС.

    Она отметила, что эти заявления представляют собой «вредоносную пропагандистскую канонаду».

    Кроме того, Захарова обвинила Запад и киевский режим в подготовке «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче. Она заявила, что это делается для снабжения «зомбоинформацией» украинских граждан и граждан Европейского союза, чьи страны продолжают выделять миллиарды на поддержку киевского режима.

    Захарова подчеркнула, что цель данных действий – сорвать мирные переговоры и обосновать дополнительные многомиллиардные вливания в украинскую экономику.

    «И тогда он был нужен для того, чтобы сорвать мирные договоренности и переговоры и ввергнуть регион в пучину бойни», – добавила дипломат.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию.

    Лавров также заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

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    3 апреля 2025, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
    Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки совершили четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, оставив без электричества и газа тысячи потребителей, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России сообщило о четырех атаках, совершенных Вооруженными силами Украины в течение суток, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Атаки были направлены на различные энергетические объекты в Луганске, Курске, Белгородской и Запорожской областях, что привело к значительным перебоям в электроснабжении и прекращению подачи газа.

    В Луганске в 00:43 был атакован газораспределительный объект «Сватово», в результате чего произошло возгорание и остановка газоснабжения более 11 тыс. потребителей. В Курской области в 02:11 удар беспилотника по энергообъекту компании «Курскэнерго» оставил без электричества более 1,2 тыс. потребителей.

    В Белгородской области в 12:06 артиллерийский обстрел вывел из строя подстанцию «Максимовка», оставив без электричества более 1,7 тыс. потребителей. Также в Запорожской области в 18:00 атака на подстанцию «Васильевка» прекратила электроснабжение для около 9 тыс. потребителей.

    Эти действия, по словам Министерства обороны России, свидетельствуют о неспособности киевского режима соблюсти возможные договоренности по урегулированию конфликта.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

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    3 апреля 2025, 23:04 • Новости дня
    Сийярто рассказал о позиции США по мирным переговорам по Украине

    Сийярто сообщил о позиции США по уступкам в мирных переговорах на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО отметил, что для достижения мира на Украине обеим сторонам конфликта потребуется идти на уступки, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, после заседания Рубио открыто изложил приверженность США идее мирного урегулирования конфликта и описал реалистичную модель возможных переговоров, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что из выступления Рубио стало очевидно: для заключения мирного соглашения по Украине потребуются уступки от обеих сторон. Венгерский министр отметил, что США готовы способствовать процессу, который может привести к долгожданному миру в регионе.

    Ранее президент США подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами.

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    3 апреля 2025, 22:47 • Новости дня
    Киев заявил о планах по привлечению стран к «коалиции желающих»

    Замглавы офиса Зеленского заявил о подготовке к встрече по контингенту западных войск

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

    Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Киев рассчитывает на участие десяти-двенадцати стран в рамках «коалиции желающих», передает РИА «Новости».

    Речь идет о предоставлении гарантий безопасности и потенциальном размещении миротворческих контингентов в Украине. Среди стран, которые планируют принять участие, упоминаются Британия, Франция, страны Балтии и Северной Европы.

    Палиса подчеркнул, что основным фактором в выборе партнеров для переговоров стали готовность Франции и Британии взять на себя лидерство в процессе обеспечения безопасности Украины. Он отметил, что запланировано проведение встреч, одна из которых пройдет в техническом формате.

    Что касается Соединенных Штатов, то Палиса уточнил, что Киев пока не обсуждал с американской стороной новые пакеты военной помощи. Он признал, что продолжение военных действий без поддержки США будет затруднительным, но другого выбора у Украины нет.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности, а не миротворцев ООН или ОБСЕ.

    О формировании «коалиции желающих» объявили по итогам саммита европейских государств в Лондоне в начале марта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

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    3 апреля 2025, 13:49 • Новости дня
    ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по цехам производства БПЛА, складам с боеприпасами, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба JDAM и три снаряда американскиой РСЗО HIMARS, а также 138 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49562 беспилотника, 601 ЗРК, 22 644 танка и других бронемашин, 1533 боевые машины РСЗО, 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 624 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов.

    В четверг российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.

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    3 апреля 2025, 18:23 • Новости дня
    Зеленский затруднился назвать сроки прекращения огня на Украине

    Зеленский допустил прекращение огня в ближайшие недели или месяцы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский считает, что достижение полного прекращения огня может произойти в ближайшие недели или месяцы, об этом он заявил во время встречи с представителями территориальных общин Черниговской области.

    Он подчеркнул, что события могут развиваться по-разному, иногда все может произойти мгновенно, передает ТАСС.

    На встрече с представителями территориальных общин Черниговской области, которую транслировал его офис, Зеленский сказал: «Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть, месяцы. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения войны – горячая фаза, полное прекращения огня».

    Эти слова стали ответом на вопрос о перспективах мирного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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    4 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    3 апреля группировка войск «Север» успешно отразила две попытки ВСУ прорваться на территорию России в Краснояружском районе, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    В ходе операций по зачистке местности в районе Демидовки и окружающих лесных массивов была уничтожена значительная часть живой силы противника.

    Попытки ВСУ пересечь государственную границу с территории Сумской области также не увенчались успехом. Штурмовые группы, выдвинувшиеся из приграничного Мирополья, были обнаружены и уничтожены. По остаткам вражеских сил на российской территории нанесено комплексное огневое поражение.

    Командование ВСУ, несмотря на значительные потери, продолжает попытки переброски личного состава на российскую территорию. К настоящему моменту более тысячи солдат ВСУ были отправлены на выполнение задач, которые, по мнению экспертов, имели преимущественно политическую цель.

    На других направлениях, таких как Сумское и Волчанское, также продолжается активная борьба с противником. За последние сутки были уничтожены многочисленные единицы вражеской техники, в том числе танки, БТР и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области. На фоне активных боевых действий российские войска взяли в плен двух украинских военных.

    Ранее батальон «Феникс» в момент атаки в Белгородской области с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77.

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    3 апреля 2025, 21:52 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о попытках вербовки Украиной подростков для диверсий

    Бастрыкин заявил о распространении идеологии нацизма среди завербованных СБУ подростков

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы продолжают попытки вербовки российских подростков для совершения диверсионных акций.

    Бастрыкин отметил, что следственная практика выявляет опасные явления, такие как активизация противоправной деятельности против России со стороны украинских спецслужб, передает ТАСС. Они предлагают несовершеннолетним денежное вознаграждение за выполнение диверсий. Бастрыкин подчеркнул, что это является серьезной угрозой общественной безопасности и стабильности.

    Анализ преступлений показывает деструктивное влияние на подростков, что вызывает особую обеспокоенность российских спецслужб.

    Ранее в Абакане задержали подростков по подозрению в поджоге офиса «Народного фронта» за обещанное вознаграждение.

    Также на Ставрополье задержали подростков за поджог здания Союза ветеранов по указанию кураторов из интернета. В Вязьме ФСБ задержала подростка за попытку поджога Музея Неизвестного Солдата.

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    3 апреля 2025, 11:19 • Новости дня
    ВСУ усилили войска у Часова Яра

    Украинская армия перебросила боеспособные соединения к Часову Яру

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные усилили свое присутствие у Часова Яра, перебросив туда наиболее подготовленные соединения, с акцентом на подразделения БПЛА.

    Украинские войска наращивают силы на Часовоярском направлении, передает ТАСС. По данным российских силовиков, ВСУ концентрируют наиболее боеспособные и подготовленные соединения в этом районе. В силовых структурах уточнили, что акцент сделан на подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные использовали живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. В феврале 2025 года ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре, что затруднило действия украинских военных.


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    3 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об освобождении села Веселое в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Российские штурмовые подразделения освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, уничтожив до 100 украинских военнослужащих и более 10 единиц военной техники, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, российские штурмовики провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике, передает ТАСС. В результате операции было уничтожено до 100 украинских военных.

    Кроме того, в ходе зачистки было ликвидировано три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения. Всего штурмовики зачистили более 200 строений, включая здания и подвальные помещения.

    По данным Минобороны, в настоящее время инженерные подразделения российских Вооруженных сил занимаются разминированием территории освобожденного Веселого.

    Военные продолжают работу по разминированию местности от взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц и дальнейшее восстановление инфраструктуры населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.

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    3 апреля 2025, 18:41 • Новости дня
    Дюмин: Ветераны СВО должны получать равный уровень поддержки во всех регионах России

    В Москве прошло заседании комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО и их семей

    Дюмин: Ветераны СВО должны получать равный уровень поддержки во всех регионах России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на разницу в экономическом положении регионов, бойцы СВО и их семьи по всей России должны гарантированно получать единый уровень поддержки. Об этом было заявлено участниками прошедшего в четверг в Москве первого заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей.

    «Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и их семей, должны выйти на новый уровень. Наш долг – сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни», – сказал Алексей Дюмин, секретарь Госсовета.

    По его мнению, к данному процессу должны подготовиться не только органы власти, но и представители бизнеса, социальных и спортивных организаций. «Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки», – подчеркнул он.

    Он добавил, что приоритетной целью на сегодняшний день является обеспечение «гарантированного единого базового» уровня помощи всем бойцам СВО. При этом деятельность комиссии не должна ограничиваться рамками спецоперации. «Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе», – пояснил Дюмин.

    Такой результат будет достигнут за счет создания трех рабочих групп, рассказал Игорь Бабушкин, глава комиссии, губернатор Астраханской области. Первая призвана заниматься проблемами совершенствования мер социальной поддержки военных. «Ее главной задачей будет выстраивание комплексной системы адресного сопровождения ветеранов в целях адаптации к мирной жизни», – детализировал он.

    Вторая займется вопросами совершенствования оказания психологической и психотерапевтической помощи, а к задачам третьей будет относиться совершенствование межведомственного взаимодействия в рамках поддержки участников СВО. «Что касается плана работы, то он будет формироваться и уточняться с учетом предложений, поступающих в комиссию и рабочие группы», – уточнил глава региона.

    «Мы помним, с какими проблемами столкнулась наша страна после массового возвращения победителей Великой Отечественной. Мы были свидетелями непростой адаптации к мирным реалиям ветеранов Афганистана и Чечни. Этот опыт бесценен. Он подчеркивает актуальность решения президента создать нашу комиссию именно сейчас», – заключил Бабушкин.

    В четверг в Москве состоялось первое заседание комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей. Она была создана по инициативе Владимира Путина. Решение было принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов и фонда «Защитники Отечества».

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    3 апреля 2025, 11:49 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в терроризме из-за ударов по энергетике России

    Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не поддастся на провокации Киева, который бьет по российским энергетическим объектам, нарушая мораторий, но вся ответственность за последствия ложится на Киев и его покровителей, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Россия не поддастся на провокации со стороны Украины в связи с ударами по российской энергоинфраструктуре, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что вся ответственность за последствия таких действий ложится на киевский режим и его западных кураторов, которые потакают ему. По ее словам, с 18 марта Киев нанес более 30 ударов по российским энергетическим объектам, демонстративно нарушив действующий мораторий.

    Дипломат напомнила, что с середины марта между Россией и США действуют взаимные моратории на удары по энергосистемам, однако Украина нарушила соглашение, нанося целенаправленные атаки по российской инфраструктуре.

    «Действия киевского режима – это не только военные преступления, это осознанный курс на подрыв любых мирных инициатив», – добавила она.

    Захарова также обвинила Киев в использовании террористических методов ради срыва диалога между Москвой и Вашингтоном, отметив, что удары по энергообъектам России наносятся практически ежедневно.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.

    Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте в связи с обстрелом украинскими ВС двух энергообъектов в Курской области.

    В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

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