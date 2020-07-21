Египет готов к вторжению на запад

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21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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Россиян охватила золотая лихорадка

Золотые украшения скупать бессмысленноФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Россияне кинулись скупать золото, начиная с украшений и заканчивая слитками. В кризис 2009 года такая стратегия оказалась удачной – к 2011 году золото выросло до своего исторического максимума в 1820 долларов за унцию. Золотовладельцы не только уберегли свои сбережения, но и могли неплохо подзаработать. Однако не все золото приносит одинаковый доход и подходит для инвестиций. Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию

Сначала в зоне конфликта пошло в ход стрелковое оружие, теперь – информационноеФото: mil.am
Армяно-азербайджанский конфликт стремительно становится все более международным. В парламенте Грузии случилась буря из-за сообщений о поставках российских «Градов» в Армению через территорию республики. В Баку вызвали на ковер и отчитали сербского посла – поводом стали вбросы о появлении в армянских окопах вооружений из Сербии. Откуда «растут ноги» у публикаций в азербайджанской прессе? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
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Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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    Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

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      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Египет готов к вторжению на запад

              Египетская армия готова к марш-броску на запад, в Ливию   21 июля 2020, 19:30
              Фото: Amr Nabil/AP/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Анастасия Куликова

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              Лидер Египта фельдмаршал ас-Сиси получил добро на военную операцию в соседней Ливии. Когда египетская армия перейдет западную границу, ситуация может развиваться по нескольким сценариям. При благоприятном исходе Каир оттеснит войска Сараджа от своих рубежей и изменит баланс сил в Ливии в пользу Хафтара. Но велик риск, что вторжение Египта в соседнюю страну не будет блицкригом.

              Во вторник египетские парламентарии наделили президента страны, фельдмаршала Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом на направление войск в Ливию. Официальная цель – «защита ливийского народа», а также национальной безопасности Египта и арабских государств. Если Каир начнет операцию, то это будет первым полномасштабным участием другого государства в ливийском конфликте со времен операции стран НАТО в 2011 году.

              Напомним, что Египет косвенно поддерживает одну из сторон гражданской войны в соседней стране – Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара, которая воюет с международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа. ПНС контролирует столицу страны Триполи.

              В середине прошлой недели заседающая в Тобруке на востоке страны Палата представителей Ливии (на стороне которой де-юре воюет армия Хафтара) официально дала разрешение на вмешательство Египта в ливийский конфликт и призвала к «согласованным усилиям между двумя братскими народами». Депутаты заявили, что необходимо «нанести поражение оккупанту».

              Какой «оккупант» имеется в виду, в заявлении Палаты представителей не говорится. Но известно, что с начала года Турция резко нарастила число своих военных советников в вооруженных силах ПНС, а также перебросила на помощь Сараджу беспилотники и группы сирийских боевиков из протурецких вооруженных формирований.

              Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, на стороне ПНС также опосредованно выступают Катар и бывшая метрополия Ливии – Италия. Армию Хафтара, помимо Египта, поддерживают Франция, Эмираты и Саудовская Аравия. Россия контактирует с руководством обеих конфликтующих сторон.

              Как отмечают эксперты, основными внешними игроками на ливийском театре военных действий оказываются Турция и Египет. Показательно, что президент ас-Сиси недавно заявил, что Каир не потерпит угроз со стороны «террористических ополчений и наемников». И еще до формального одобрения тобрукской Палаты представителей египетский лидер заявил о готовности ввести войска, «которые не угрожают, а защищают».

              Каир настроен достаточно серьезно, констатирует руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов. «Египтяне ощущают поддержку ОАЭ, но здесь многое будет зависеть от того, дадут ли союзники деньги на военную кампанию. Своих финансовых ресурсов у Египта просто не хватит», – сказал Семенов газете ВЗГЛЯД.

              Анкара и Каир уже довольно долго воспринимают друг друга как региональных конкурентов, указал в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян. «В этом плане египтянам было бы выгодно ударить по турецким сателлитам в Ливии для того, чтобы показать, что Египет возвращается к роли самого сильного арабского государства на Ближнем Востоке. К роли, которую Египет потерял после «арабской весны», когда к власти пришли люди, мягко говоря, очень дружественные турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану», – полагает Мирзаян. Таким образом, с геополитической точки зрения операция была бы на руку Каиру, сделал вывод эксперт.

              Впрочем, добавляет эксперт, Египет идет на операцию в Ливии не столько из-за собственных амбиций (как это делает Эрдоган), сколько из соображений безопасности.

              Если восточная часть Ливии окажется под контролем ПНС и в сфере влияния Турции, то вдоль западной границы Египта окажутся лагеря «Братьев-мусульман»

              – врагов светского режима ас-Сиси.

              Что же касается внешнего аспекта египетской операции в Ливии, то, по мнению Мирзаяна, Европа, в особенности Франция, также не против сдерживания турецких амбиций. «Попадание Ливии под контроль Турции сразу дает Эрдогану в руки два мощнейших рычага влияния на ЕС – это беженцы, и ливийский «нефтегаз», – пояснил эксперт.

              Особенностью нынешней ситуации в Ливии является высокая степень заинтересованности европейских соседей, отмечают наблюдатели. Бросается в глаза малая вовлеченность Соединенных Штатов – в сравнении с 2011 годом, когда администрация Барака Обамы и в особенности Госдеп под руководством Хиллари Клинтон приложили значительные усилия для свержения Муаммара Каддафи. Именно этот переворот как часть «арабской весны» и стал триггером для последующих гражданских войн в Ливии.

              «Даже когда Каддафи свергали, США передали управление этим свержением в руки французов и англичан, которые едва не провалили весь проект», – отметил Мирзаян. Сейчас американцы сохраняют свое присутствие в стране, но исключительно в формате «борьбы с терроризмом», в свою очередь указал Семенов. «Вашингтон поддерживал и Хафтара, и Правительство национального согласия в операциях, которые проводились против ИГИЛ* и «Аль-Каиды», не отдавая предпочтение ни одной из сторон. Американцы считают, что это дело исключительно европейцев и ОАЭ», – указал эксперт.

              Теперь же бремя сдерживания ливийских сателлитов Турции взял на себя Каир. Демонстрируя силу в Ливии, Египет может убить сразу двух зайцев – не только обозначить свою силу в противостоянии с Турцией, но и припугнуть Эфиопию.

              Мирзаян напомнил о конфликте двух африканских стран из-за строящейся Эфиопией плотины на Ниле, которая грозит голодом Египту. В минувшую пятницу Эфиопия, вопреки протестам Судана и Египта, приступила к заполнению водохранилища ГЭС. «Египтяне не могут сейчас договориться с эфиопами полюбовно, значит, им косвенно нужно продемонстрировать силу», – полагает Мирзаян.

              Впрочем, в том, что касается ливийской кампании, вряд ли Египту будет сопутствовать полный успех.

              Возможно, египетская армия возьмет под контроль восток Ливии, но контролировать всю страну ас-Сиси не сможет, полагает Мирзаян. «Дело даже не в том, что у него недостаточно войск. Ливийская специфика такова, что местные племена выступают против любого усиления. Сейчас они могут выступать на стороне Египта против Эрдогана, – пояснил политолог. – Но как только египтяне разберутся с нынешним правительством Триполи и начнут продвигаться на запад, то, конечно, племена сразу встанут на сторону правительства Ливии, поскольку им невыгодно, чтобы Египет контролировал всю страну».

              Для Египта ливийская кампания связана с большими рисками, в свою очередь отметил Семенов. «Противники Каира, может быть, даже хотели вовлечь его в войну, чтобы подорвать позиции правящего в Египте режима. С другой стороны, участие Египта может спровоцировать новый виток эскалации и вызвать необратимые последствия для Ливии, – отметил Семенов. – В этом случае весьма вероятен риск прямого столкновения Египта и Турции, что, конечно, было бы нежелательным итогом для всех. Поэтому дипломаты стран, имеющих влияние в регионе, будут делать все, чтобы этого не произошло».

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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