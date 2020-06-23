Макрон бросил вызов Эрдогану

Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО?

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон вновь констатировал «смерть мозга НАТО». Поводом для этого стал недавний инцидент у побережья Ливии, когда турецкий фрегат отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian.

Уклоняясь от досмотра, турки взяли на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что в Париже расценили как «исключительно враждебные и агрессивные действия».

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО». Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует», – подчеркнул Макрон и добавил, что поведение Турции несовместимо с ее статусом члена НАТО.

Кроме того, Макрон сказал президенту Турции о том, что Анкара играет в Ливии в «опасную игру» и нарушает все обязательства по итогам «берлинской конференции». Такое заявление стало ответом на поддержку Тайипом Эрдоганом ливийского Правительства национального согласия (ПНС), отмечает Reuters.

Ответ со стороны Анкары не заставил себя долго ждать. Как сообщила газета Daily Sabah, турецкие власти задержали четырех человек по подозрению в политическом и военном шпионаже в пользу Франции. По данным издания, подозреваемые собирали информацию о работе целого ряда организаций (в том числе религиозных и террористических) и передали данные 120 турецких граждан французским властям.

Таким образом противоречия между Францией и Турцией продолжают нарастать после того, как в ноябре 2019 года Макрон поставил НАТО диагноз: «смерть мозга». По его словам, это привело к утрате координации внутри альянса и к «несогласованным агрессивным действиям Турции».

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По мнению эксперта клуба «Валдай», профессора СПбГУ Станислава Ткаченко, Турция в рамках НАТО действительно ведет себя неконструктивно, вступая в конфликты с союзниками. «Поведение Анкары может поставить под удар весь альянс и европейскую безопасность, что очень тревожит Макрона, поскольку он представляет крупнейшую военную силу на европейском континенте», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.

На этом фоне Эрдоган, в силу собственных электоральных и стратегических соображений, проводит не вписывающуюся в современные стандарты политику в Восточном Средиземноморье. «Турция явно рассчитывает на военную победу в Ливии, желая создать там если не марионеточное, то управляемое из Анкары государство. Эрдоган хочет усилить свое влияние в арабском мире, но ведет себя агрессивно, как завоеватель», – пояснил собеседник.

«В то же время Макрону не очень понятен характер отношений Турции и России, поскольку Москва призывает все стороны ливийского конфликта договариваться между собой, но симпатизирует оппонентам Эрдогана. А что касается позиции США – точка зрения Трампа может меняться по восемь раз на дню. Думаю, накануне выборов он не станет вносить ясность в ливийский вопрос», – предположил эксперт.

«Но свое слово пока не сказала Италия, которая исторически считается главным специалистом в Европе по Ливии. Я бы сейчас следил за действиями Рима и Парижа, которые вряд ли будут перечить воле Вашингтона в этом вопросе», – считает политолог.

При этом отношения между Турцией и Францией имеют давнюю и неоднозначную историю, напомнил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Традиционно, много веков назад, французские короли выступали в роли союзников османских султанов. И многие политики, начиная с кардинала Ришелье, опирались на поддержку Высокой Порты. Но сейчас ситуация изменилась»,

– сказал Кортунов.

«Кроме Ливии, между Францией и Турцией есть и другие конфликты. Во-первых, Париж скептически относится к вступлению Турции в ЕС. Из-за этого турки обижаются на французов, а у французов есть большие разногласия с немцами. Раздражение из-за этой проблемы до сих пор присутствует», – пояснил политолог.

«Во-вторых, есть комплекс проблем, касающихся Средиземноморья. Например, у Франции давние отношения с Египтом, но Анкара достаточно остро конфликтует с Каиром. Также есть разногласия по Сирии, газу и беженцам. Но все эти разногласия имеют свои пределы, и Париж не заинтересован обострять отношения еще сильнее», – полагает Кортунов.

Другой позиции придерживается эксперт РСМД, арабист Григорий Лукьянов. По его словам, Франция последовательно, пускай и непублично, «оказывает помощь Ливийской национальной армии во главе с Хафтаром».

«В Ливии действуют военные советники и силы французского спецназа, ведется работа по координации прибывающих из Чада и Судана наемников. Кроме того, Париж очень тонко блокирует работу по Ливии на уровне Совета Безопасности ООН, создавая политический зонтик для Хафтара», – рассказал эксперт.

«Да, ранее Франция не позволяла себе открытых прохафтаровских заявлений. Но Макрон встречался с Хафтаром и его представителями, потому очевидно, что Париж симпатизирует оппонентам Эрдогана в этом конфликте», – уверен Лукьянов.

«Но для НАТО сложившаяся ситуация крайне неприятна», – считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. – Схожий кризис уже случался, когда обострились отношения Турции и Греции. И даже если все разногласия утрясти – это не реанимирует «мозг НАТО».

«Однако я не верю в способность Макрона и Евросоюза справиться с внешними угрозами, одной из которых является Турция. Если президент Франции перейдет к реальным действиям в отношении Анкары – мы все удивимся. Но, скорее всего, Макрон потонет в согласовании своих действий с Брюсселем и Вашингтоном, а Эрдоган понимает только силу», – резюмировал Мирзаян.

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