Взгляд
23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
Разделы

Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
Перейти а раздел…

Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...

«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как бренды меняются из-за расизма

    «Пугающая победа» президента Сербии

    Самые неоднозначные памятники России

      Перейти а раздел…

      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
      Подробности...

      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
      Подробности...

      Ливень затопил подземные переходы в Москве

      На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Индия захотела ускорить поставки российских С-400 из-за конфликта с Китаем
              Осужденный за шпионаж Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обменаОмбудсмен рассказала о семье замурованного в бетон ребенкаИндия захотела ускорить поставки С-400 из-за конфликта с КитаемЖириновский раскритиковал КПРФ за отказ поддержать поправки к Конституции
              Стала известна реакция добровольцев на российскую вакцину от COVID-19Эксперт оценил реальность воплощения идеи о российской возвращаемой ракетеВ США заподозрили всплеск линчевания афроамериканцевВиктюк отверг обвинение в изнасиловании в адрес директора театра
              По факту гибели российского ученого на дне Черного моря завели делоАдвокат Ефремова прокомментировал перспективу пожизненного лишения прав артистаПесков оценил заявления Болтона о намеренном опоздании Трампа на саммит с ПутинымДомогаров заявил о травле после слов в поддержку Ефремова

              борьба с коронавирусом


              Путин выступит с телеобращением к россиянам

              авиакатастрофа в Донбассе


              Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17

              «прийти к консенсусу»


              На Украине нашли математическое доказательство невозможности победить Россию

              Видео

              подозрения в госизмене


              Зачем СБУ завербовала российского полицейского

              православные каноны


              Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

              спаситель Франции


              Почему генерал Де Голль стал другом России

              «пуля – патрон – оружие»


              Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

              Поправки в Конституцию


              Захар Прилепин: Желающим получить российский трон нужно молча ждать

              Дело Ефремова


              Ирина Алкснис: Известность не наделяет дополнительными правами

              Капитуляция Франции


              Максим Соколов: Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?

              Макрон бросил вызов Эрдогану

              Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге    23 июня 2020, 14:58
              Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО?

              Накануне президент Франции Эммануэль Макрон вновь констатировал «смерть мозга НАТО». Поводом для этого стал недавний инцидент у побережья Ливии, когда турецкий фрегат отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian.

              Уклоняясь от досмотра, турки взяли на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что в Париже расценили как «исключительно враждебные и агрессивные действия».

              «Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО». Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует», – подчеркнул Макрон и добавил, что поведение Турции несовместимо с ее статусом члена НАТО.

              Кроме того, Макрон сказал президенту Турции о том, что Анкара играет в Ливии в «опасную игру» и нарушает все обязательства по итогам «берлинской конференции». Такое заявление стало ответом на поддержку Тайипом Эрдоганом ливийского Правительства национального согласия (ПНС), отмечает Reuters.

              Ответ со стороны Анкары не заставил себя долго ждать. Как сообщила газета Daily Sabah, турецкие власти задержали четырех человек по подозрению в политическом и военном шпионаже в пользу Франции. По данным издания, подозреваемые собирали информацию о работе целого ряда организаций (в том числе религиозных и террористических) и передали данные 120 турецких граждан французским властям.

              Таким образом противоречия между Францией и Турцией продолжают нарастать после того, как в ноябре 2019 года Макрон поставил НАТО диагноз: «смерть мозга». По его словам, это привело к утрате координации внутри альянса и к «несогласованным агрессивным действиям Турции».

              По мнению эксперта клуба «Валдай», профессора СПбГУ Станислава Ткаченко, Турция в рамках НАТО действительно ведет себя неконструктивно, вступая в конфликты с союзниками. «Поведение Анкары может поставить под удар весь альянс и европейскую безопасность, что очень тревожит Макрона, поскольку он представляет крупнейшую военную силу на европейском континенте», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.

              На этом фоне Эрдоган, в силу собственных электоральных и стратегических соображений, проводит не вписывающуюся в современные стандарты политику в Восточном Средиземноморье. «Турция явно рассчитывает на военную победу в Ливии, желая создать там если не марионеточное, то управляемое из Анкары государство. Эрдоган хочет усилить свое влияние в арабском мире, но ведет себя агрессивно, как завоеватель», – пояснил собеседник.

              «В то же время Макрону не очень понятен характер отношений Турции и России, поскольку Москва призывает все стороны ливийского конфликта договариваться между собой, но симпатизирует оппонентам Эрдогана. А что касается позиции США – точка зрения Трампа может меняться по восемь раз на дню. Думаю, накануне выборов он не станет вносить ясность в ливийский вопрос», – предположил эксперт.

              «Но свое слово пока не сказала Италия, которая исторически считается главным специалистом в Европе по Ливии. Я бы сейчас следил за действиями Рима и Парижа, которые вряд ли будут перечить воле Вашингтона в этом вопросе», – считает политолог.

              При этом отношения между Турцией и Францией имеют давнюю и неоднозначную историю, напомнил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

              «Традиционно, много веков назад, французские короли выступали в роли союзников османских султанов. И многие политики, начиная с кардинала Ришелье, опирались на поддержку Высокой Порты. Но сейчас ситуация изменилась»,

              – сказал Кортунов.

              «Кроме Ливии, между Францией и Турцией есть и другие конфликты. Во-первых, Париж скептически относится к вступлению Турции в ЕС. Из-за этого турки обижаются на французов, а у французов есть большие разногласия с немцами. Раздражение из-за этой проблемы до сих пор присутствует», – пояснил политолог.

              «Во-вторых, есть комплекс проблем, касающихся Средиземноморья. Например, у Франции давние отношения с Египтом, но Анкара достаточно остро конфликтует с Каиром. Также есть разногласия по Сирии, газу и беженцам. Но все эти разногласия имеют свои пределы, и Париж не заинтересован обострять отношения еще сильнее», – полагает Кортунов.

              Другой позиции придерживается эксперт РСМД, арабист Григорий Лукьянов. По его словам, Франция последовательно, пускай и непублично, «оказывает помощь Ливийской национальной армии во главе с Хафтаром».

              «В Ливии действуют военные советники и силы французского спецназа, ведется работа по координации прибывающих из Чада и Судана наемников. Кроме того, Париж очень тонко блокирует работу по Ливии на уровне Совета Безопасности ООН, создавая политический зонтик для Хафтара», – рассказал эксперт.  

              «Да, ранее Франция не позволяла себе открытых прохафтаровских заявлений. Но Макрон встречался с Хафтаром и его представителями, потому очевидно, что Париж симпатизирует оппонентам Эрдогана в этом конфликте», – уверен Лукьянов.

              «Но для НАТО сложившаяся ситуация крайне неприятна», – считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. – Схожий кризис уже случался, когда обострились отношения Турции и Греции. И даже если все разногласия утрясти – это не реанимирует «мозг НАТО».

              «Однако я не верю в способность Макрона и Евросоюза справиться с внешними угрозами, одной из которых является Турция. Если президент Франции перейдет к реальным действиям в отношении Анкары – мы все удивимся. Но, скорее всего, Макрон потонет в согласовании своих действий с Брюсселем и Вашингтоном, а Эрдоган понимает только силу», – резюмировал Мирзаян.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............