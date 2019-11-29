Лидеры НАТО стали часто говорить о проблемах мозга

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29 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
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Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

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Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
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Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...
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              Лидеры НАТО стали часто говорить о проблемах мозга

              Теперь Макрону предстоит очень непростая встреча с Эрдоганом   29 ноября 2019, 21:30
              Фото: Maxim Shipenkov/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Лидеры блока НАТО перешли на язык оскорблений. В пятницу президент Турции порекомендовал французскому коллеге проверить мозг. Это был ответ Макрону на его слова о «смерти мозга НАТО», в которой он обвинял Анкару. На следующей неделе французскому лидеру предстоит встреча с турецким коллегой на саммите НАТО. И она грозит закончиться скандалом.

              «Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер».

              Так заявил, выступая в стамбульском университете Реджеп Эрдоган. Слова более чем резкие, хотя и вполне в его духе. Тон разговора президент Турции с союзниками по НАТО в последнее время становится все менее дипломатическим, причем с обеих сторон. То Трамп грубо обратится к Эрдогану в письме, то сам Эрдоган приложит американцев или кого-нибудь из европейцев. Вот и сейчас турецкий президент не удержался от резкого выпада в адрес французского лидера. Поводом стали высказывания Макрона о «смерти мозга» НАТО и его постоянные претензии к Турции. Эрдоган не только оскорбил Макрона, но и пообещал поднять эту тему на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО.

              «Какое твое дело, изгонять Турцию из НАТО или нет? Разве ты принимаешь такие решения? Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции».

              Эрдоган упрекнул Макрона в том, что у того нет опыта борьбы с терроризмом и «именно поэтому «желтые жилеты» оккупировали страну». Досталось Парижу и за Сирию:

              «Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада».

              Эрдоган предупредил, что если в «допустимые сроки» не будет устранена угроза безопасности Турции с сирийской территории, то армия перейдет к решительным действиям в этой стране, «мы полны решимости по данному вопросу». Европейскую озабоченность по этому поводу Эрдоган отвергает, потому что, по его словам, «безопасность Турции означает безопасность Европы».

              Макрон сказал о «смерти мозга» НАТО еще три недели назад. Но то, что Эрдоган среагировал только сейчас, не значит, что он «тормозит». Нет, просто у него накипело и накопилось и не только к французскому президенту, но и к союзникам по НАТО вообще. В последнее время больше внимание привлекали разногласия турок с американцами, которые сильнее всего давят на Турцию из-за российских С-400. Но и к европейцам претензий у Анкары не меньше. Так что сейчас просто прорвалось то, что давно уже должно было вырваться.

              За 15 лет правления Эрдогана отношения Турции с Европой последовательно ухудшались.

              Особенно с двумя ключевыми странами, Германией и Францией. Ни о каком вступлении Турции в Евросоюз давно уже нет и речи. Но и формате отношений внутри НАТО все очень нехорошо. Неслучайно Макрон, рассуждая о смерти мозга НАТО, привел в пример как раз действия двух союзников Франции по этому блоку – США и Турции. Американцы уходят из Сирии, не поставив в известность своих европейских союзников. «Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО – Турции — в зоне наших интересов», то есть в той же Сирии. Вот о чем тогда возмущался Макрон, отметивший, что Анкара не может в этом вопросе рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО. 

              Более того, после этих слов Макрона про Турцию с ним фактически солидаризировалась и Меркель. Выступая на этой неделе в Бундестаге она заявила, что «Турция самоустранилась как член НАТО. На пороге Европы возникло множество террористических угроз».

              Естественно, что Эрдогану не нравится такие заявления его союзников. Но до сегодняшнего дня он предпочитал не оскорблять их публично, отпуская колкости только по адресу тех или иных европейских министров, а не коллег президентов и премьеров. От лица Анкары резкие заявления в основном делал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

              В начале прошлого месяца он отругал Макрона за то, что тот критиковал Турцию за нарушения прав человека и свободы слова:

              «На мой взгляд, последняя страна, которая может критиковать Турцию по этим вопросам - Франция и ее президент Макрон. После скандала вокруг дела Беналлы, после продажи Францией оружия некоторым странам Персидского залива французская разведка вызывала журналистов, расследовавших это, каждого по отдельности, оказывала давление на них. Если господин Макрон так чутко относится к свободе слова и прессы, то почему журналисты не были допущены на его выступление в ПАСЕ? ... Ну и где свобода прессы? С другой стороны, мы знаем, что Макрон закрыл комнату для прессы в Елисейском дворце. Вместо прессы там предпочитают принимать террористов Отрядов народной самообороны РПК».

              Тогда же Чавушоглу обратил внимание на действия французской полиции в ходе протестов «желтых жилетов» во Франции и на введение там чрезвычайного положения:

              «Все это говорит само за себя. Нападки президента Франции Макрона на Турцию переходят границы. Заявления Макрона напоминают мне кукареканье петуха, чьи лапы увязли в грязи».

              А не далее как вчера Чавушоглу обвинил Макрона в поддержке терроризма:

              «Макрон собирался создать террористическое государство, но из-за нашей операции «Источник мира» его постигло разочарование. Он сам не знает, что говорит».

              Но все это поблекло по сравнению с сегодняшними словами Эрдогана. Резкость нападок на Макрона ставит под угрозу их встречу на следующей неделе. В ходе саммита НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, должна была состоятся четырехсторонняя встреча Эрдогана, Макрона, Меркель и Джонсона, посвященная ситуации в Сирии. Если Макрон потребует извинений, то он их не получит. Если придет на встречу без них, покажет себя слабым политиком.

              Зачем Эрдоган идет на обострение отношений с Европой? Скорее всего, тут сыграли важную роль последние события в американо-турецких отношениях, то есть те уступки, пусть и вынужденные, на которые пошел Трамп. Во-первых, сам факт эвакуации американцев из курдских районов Сирии, открывший дорогу турецкой военной операции. А во-вторых, недавний визит Эрдогана в США, где он убедился, что несмотря на все давление, которое Вашингтон оказывает на Турцию, лично Дональд Трамп не хочет дальнейшего обострения американо-турецких противоречий. А, возможно, даже попытается найти какой-то компромисс по крайне болезненной для всех ситуации с исключением Анкары из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35 и запретом на их продажу Турции.

              После этих событий Эрдоган мог немного отвлечься от американского фронта и заняться европейским. В том числе и сыграть на американо-европейских противоречиях.

              Накануне встречи в Лондоне он дает понять европейцам, что это не он нуждается в них, а они в нем. А поэтому их заявления о том, что Турция как-то не так ведет себя в НАТО, он с гневом отвергает. «Вы сами-то кто? Как вы себя ведете? Что вы делаете в Сирии? Она у наших границ, а Францию кто позвал туда? Сначала у себя в Европе порядок наведите, а потом учите нас защищать наши национальные интересы. Да и про общие интересы НАТО не вам рассуждать – вы же ничего не можете сделать ни на Ближнем Востоке, ни у себя дома, а от миллионов беженцев из Сирии вас только Турция защищает», - вот что по сути говорит Эрдоган Макрону и остальным европейским лидерам. И он имеет на это полное право. Не только потому, что Турция обладает второй по численности армией в североатлантическом альянсе. Но и потому, что она действительно ведет себя как суверенная держава, ориентирующая в своей внешней и оборонной политике на свои национальные интересы.

              А то, что она при этом все меньше учитывает общие интересы НАТО, связано не только с ее национальным эгоизмом, но и с тем, что само НАТО все меньше и меньше понимает смысл своего существования.

              Долго сохраняться как форма американского контроля над Европой оно не может, стать европейским не получится, а мечты о переходе к равноправному американо-европейскому военному партнерству остаются пока что пустыми благими пожеланиями.

              И если французы с их ядерным оружием и немцы с их ограниченным суверенитетом могут себе позволить еще долгие годы размышлять о том, «какое НАТО им нужно», то Турции, с ее историей и географией, нужно принимать решения каждый день. Эрдоган выбрал геополитический суверенитет. И ни европейцы, ни американцы не смогут остановить его на этом пути. 

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