Взгляд
28 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
Разделы

Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
Перейти а раздел…

Молчание губернатора заставляет Хакасию искать помощь в Москве

Пока рядовые жители Хакасии считают каждую копейку, Коновалов устраивает пышные праздникиФото: Колбасов Александр/ТАСС
В Хакасии полномасштабный финансовый кризис. В республике заблокированы счета муниципальных учреждений, в условиях сибирской зимы детсады и сельсоветы не могут оплатить счета за тепло и электричество. Устав от бездействия главы республики, руководители районов обратились с просьбой о помощи напрямую в Москву. Подробности...
Перейти а раздел…

Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
Перейти а раздел…

Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО

Эрдоган идет своим путем, при этом не порывая с НАТОФото: Eric Lalmand/Global Look Press
Турки взяли в заложники Восточную Европу. Так в руководстве НАТО отреагировали на сообщения о демонстративном нежелании Анкары поддержать планы НАТО по защите Польши и Прибалтики от «нападения России». В самом военном блоке это решение Анкары уже назвали разрушительным для альянса. Однако Москве радоваться кризису в НАТО или обольщаться появлению там политического союзника не стоит. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Умная Земля сама себя подогревает ради людей

Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...

Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как Россию называют в разных странах

    Что потеряет российский спорт от решения ВАДА

    Белоруссию опять переименовали

      Перейти а раздел…

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Погребинский объяснил обвал рейтинга Зеленского
              Депутаты предложили сделать 31 декабря выходнымМакрон заинтересовался предложением Путина о ракетахУмерла годовалая пациентка уволенного из НМИЦ ЗД врача КаабакаВ России оценили условия Украины по транзиту газа
              Политологи оценили шансы «Единой России» получить конституционное большинство в Госдуме-2021Косачев разоблачил циничную позицию США по Минским договоренностямВласти Москвы взыскали с Церетели 29 млн рублейПушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
              Российские мусульмане отреагировали на задержание чеченцев в Страсбурге за жест пальцем вверхВ Польше призвали прекратить злить россиянМама девочки из США с родимым пятном на лице показала результаты лечения в РоссииУкраинские эксперты переругались из-за российского газа и конфет Порошенко

              общественное мнение


              Рейтинг Зеленского рухнул

              конкурс песни


              Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды

              новогодний чёс


              Раскрыт гонорар Ротару за корпоративы в России

              Видео

              герои труда


              Шнур должен разрушить миф о сварщиках

              особый случай


              Легендарного японского адмирала заставляют снова воевать с Россией

              Шведский суд


              Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

              заказное убийство


              Организатор самой циничной авиакатастрофы в истории боялся только США

              последствия удара стихии


              Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

              Рекомендовано отстранить


              Сергей Мардан: Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

              Керченский инцидент


              Дмитрий Родионов: Хватит оправдываться перед Западом

              Русская угроза


              Никита Коваленко:«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

              на ваш взгляд


              Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?

              Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО

              Эрдоган идет своим путем, при этом не порывая с НАТО   28 ноября 2019, 11:00
              Фото: Eric Lalmand/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова,
              Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Турки взяли в заложники Восточную Европу. Так в руководстве НАТО отреагировали на сообщения о демонстративном нежелании Анкары поддержать планы НАТО по защите Польши и Прибалтики от «нападения России». В самом военном блоке это решение Анкары уже назвали разрушительным для альянса. Однако Москве радоваться кризису в НАТО или обольщаться появлению там политического союзника не стоит.

              Турция отказалась поддержать план НАТО по защите прибалтийских государств и Польши «в случае нападения России». Турецкие власти «держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в альянсе.

              По данным источника, Анкара выставила НАТО жесткое условие: признать террористами курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), действующие в северной Сирии. Отметим, что до недавнего времени YPG пользовались поддержкой со стороны США. Другой источник назвал поведение турецкой стороны «разрушительным» для альянса.

              Турецкая делегация в НАТО, а также минобороны и МИД Турции пока никак не прокомментировали поступившую информацию, отмечает ТАСС. Представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя позицию Турции, заверила, что позиция Североатлантического альянса «по обеспечению безопасности и защиты всех союзников остается неизменной».

              Впрочем, очевидно беспокойство западных партнеров Турции по альянсу по поводу того, останется ли в НАТО страна, располагающая второй по величине армией блока после американской. Так, на днях Ангела Меркель заявила: необходимо приложить все усилия, чтобы удержать Турцию в НАТО, поскольку это имеет геостратегическое значение.

              В сенате США, напомним, уже бьют тревогу: Турция уже перешла красную линию, когда приступила к испытанию зенитных комплексов С-400, купленных у России. Сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен призвал администрацию Дональда Трампа ввести санкции против Турции, а Госдеп – поставить перед Анкарой вопрос о ее «новых нарушениях» в Сирии и «атаках на курдов». Такого рода заявления из Вашингтона зазвучали после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не пошел на сделку с Трампом: 100 млрд долларов в обмен на отказ от С-400.

              С другой стороны, Эрдоган не делал громких заявлений в адрес НАТО, подобных тем, что недавно прозвучали от президента Франции Эммануэля Макрона, поставившего альянсу диагноз «смерть мозга». Более того, недавно президент Турции пообещал урегулировать разногласия с другими странами НАТО по поводу использования С-400.

              Другое дело, что Анкару не интересует «защита Прибалтики и Польши от России», поскольку Турция ведет собственную игру в рамках альянса, отмечают эксперты. «Для начала Турция считает нужным прояснить саму ситуацию. Власти страны полагают, что Россия не собирается ни на кого нападать. Доказательство этому тот факт, что в украинском кризисе она поддерживает территориальную целостность Украины, но не присоединилась к санкциям в отношении России», – сказал газете ВЗГЛЯД турецкий политолог Исмаил Тогрул.

              «Ранее в отношениях между Россией и Турцией был кризис. Сейчас ситуация другая, – констатировал собеседник. – Официально турецкая сторона об этом ничего не говорит, но даже если это так, позиция Турции объясняется тем, что союзники по НАТО не поддержали ее во время военной операции «Источник мира» (на севере Сирии – прим. ВЗГЛЯД), а наоборот – проявили агрессию», – добавил турецкий эксперт.

              По словам Исмаила Тогрула, «первоочередная задача для Эрдогана – защита и безопасность своих союзников не только от вымышленных сценариев, а прежде всего от террористов». «Турция борется не с курдами вообще, а с конкретными террористическими группировками, – подчеркнул собеседник. – Здесь идет речь о позиции Турции в отношении собственной безопасности. Ее интересует отношение НАТО к группам, которые в Турции считаются террористическими организациями, а НАТО не поддерживает ее в этом вопросе. Турция долгое время уступала в этих делах, но чем больше она делает уступки, тем больше члены НАТО не отчитываются перед самой Турцией».

              Как известно, цель Анкары – создать вдоль своей границы в северной Сирии буферную зону для борьбы с курдскими формированиями. «Однако в НАТО критикуют планы Турции, даже угрожают санкциями», – сказал газете ВЗГЛЯД директор по научной работе фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Столкнувшись с таким противодействием союзников по альянсу, Турция решила задействовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты, добавил эксперт.

              Таким инструментом и стало блокирование натовских планов «защиты Прибалтики и Польши от России». Тем более что, как отметил Лукьянов, «самоощущение других стран, особенно небольших, Анкаре малоинтересно». Эксперт также полагает, что Турция не видит для себя угрозы со стороны России.

              При этом Лукьянов полагает, что не следует ожидать со стороны НАТО какой-либо негативной реакции в связи с данным эпизодом. «Турцию и без того упрекают в том, что она забыла свои союзнические обязательства и не действует в духе солидарности. Но практика показала, что президента Реджепа Тайипа Эрдогана такой критикой не возьмешь, – считает эксперт. – Поэтому Эрдоган будет стоять на своем». Лукьянов прогнозирует, что в итоге будет найден компромисс.  

              «НАТО смягчит позицию по Курдистану, а Турция в ответ поддержит план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран от «российской угрозы».

              Для Турции это формальная акция», – добавил собеседник.

              «У Турции совершенно другой набор приоритетов, и ее мировоззрение в плане безопасности направлено в другую сторону. Для нее важно, что происходит на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, в частности, в Сирии. Там важнейшим партнером Турции является Россия. Это не то, что очень радует турок, они бы с удовольствием обошлись без России. Все остальное второстепенно, и жертвовать взаимодействием с Россией, чтобы формально поддержать страхи союзников, Турции не нужно. Думаю, Эрдоган использует это как средство для торга, чтобы добиться своих целей», – считает Лукьянов.

              Также он напомнил, что отношения России и Турции, если посмотреть на многовековую историю, очень извилистые и скорее негативные. «То взаимодействие, которое есть сейчас, основано не на глубоком доверии, а на понимании и в России, и в Турции, что друг без друга эти две страны в Сирии ничего не добьются. Это прочная основа для взаимодействия», – пояснил эксперт.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............