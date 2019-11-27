Эксперт объяснил нежелание Турции «защищать» Восточную Европу от России

«Турция не видит угрозы со стороны России. Самоощущение других стран, особенно небольших, Анкаре малоинтересно. С другой стороны, Турция реализует важный для себя проект буферной зоны в Сирии и использует все инструменты, чтобы добиться своего», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал решение Турции заблокировать план НАТО по «защите» Прибалтики и Польши от России.

Цель Турции – обеспечить создание буферной зоны в Северной Сирии вдоль границы для борьбы с курдскими формированиями, но «НАТО не поддерживает его и критикует, вплоть до угрозы введения санкций», – констатировал директор по научной работе фонда развития и поддержки клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов. Столкнувшись с противодействием альянса, Турция решила задействовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Турция отказалась поддержать план НАТО по защите прибалтийских государств и Польши «в случае нападения России». Турецкие власти «держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», цитировал Reuters высокопоставленный источник в альянсе. Сообщается, что Анкара выставила условия НАТО: признать террористами курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), действующие в Северной Сирии. Отметим, что до недавнего времени YPG пользовались поддержкой со стороны США.

Кроме того, Турция потребовала от альянса оказать ей политическую поддержку для военных операций против действующих на турецком юго-востоке отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК). Эту организацию турецких курдов Анкара признает террористической.

«Давно понятно, что среди разных членов НАТО представления о приоритетах, угрозах и безопасности совершенно разные», – отметил Лукьянов. Так, Турция не рассматривает Россию в качестве угрозы и не считает для себя важным учитывать интересы малых стран Восточной Европы, подчеркнул эксперт.

При этом, полагает Лукьянов, не следует ожидать со стороны НАТО какой-либо негативной реакции в связи с данным эпизодом. «Турцию и без того упрекают в том, что она забыла свои союзнические обязательства и не действует в духе солидарности. Но практика показала, что президента Реджепа Тайипа Эрдогана такой критикой не возьмешь, – считает эксперт. – Поэтому Эрдоган будет стоять на своем». Лукьянов прогнозирует, что в итоге будет найден компромисс.

«НАТО смягчит позицию по Курдистану, а Турция в ответ поддержит план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран от «российской угрозы». Для Турции это формальная акция», – добавил собеседник.

«У Турции совершенно другой набор приоритетов, и ее мировоззрение в плане безопасности направлено в другую сторону. Для нее важно, что происходит на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, в частности Сирии. Там важнейшим партнером Турции является Россия. Это не то что очень радует турков, они бы с удовольствием обошлись без России. Все остальное второстепенно, и жертвовать взаимодействием с Россией, чтобы формально поддержать страхи союзников, Турции не нужно. Думаю, Эрдоган использует это как средство для торга, чтобы добиться своих целей», – считает Лукьянов.

Также он напомнил, что отношения России и Турции, если посмотреть на многовековую историю, очень извилистые и скорее негативные. «То взаимодействие, которое есть сейчас, основано не на глубоком доверии, а на понимании и в России, и в Турции, что друг без друга эти две страны в Сирии ничего не добьются. Это прочная основа для взаимодействия», – пояснил эксперт.

«По поводу того инцидента, когда Турция созывала НАТО и просила защиты, тогда произошел трагический случай со сбитым российским самолетом. Стоит вспомнить реакцию НАТО – мы тут ни при чем, это ваше дело. Той поддержки, которую Эрдоган хотел получить от союзников, он не получил и сделал свои выводы», – добавил Лукьянов.

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