Эксперт объяснил нежелание Турции «защищать» Восточную Европу от России

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27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Украина угрожает воровством газа

Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
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«Единая Россия» отрывается от оппозиции

По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентовФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа. Подробности...
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Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/Взгляд
Этим летом наводнение в Иркутской области оставило без крова десятки тысяч людей. А наступившая зима стала очередным испытанием для переживших удар стихии. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна и дождались ли они помощи от местной власти.  Подробности...
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Соратники Горбачева попали под следствие

Летом 1988-го Милош Якеш (слева) в Варшаве с Михаилом Горбачевым, Войцехом Ярузельским и Николае ЧаушескуФото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС
Бывших руководителей социалистической Чехословакии хотят судить – полиция возбудила против них уголовные дела. Политический характер решения не вызывает сомнений, ведь привлекать к ответственности почти столетних старцев, уже три десятилетия пребывающих на пенсии, можно только от не очень хорошей жизни нынешней политической элиты. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Хватит оправдываться перед Западом

Дмитрий Родионов, политолог
Сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтоб это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе: не забиваешь ты, значит, забивают тебе. Подробности...

Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

Сергей Мардан, публицист
У нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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              Эксперт объяснил нежелание Турции «защищать» Восточную Европу от России

                 27 ноября 2019, 13:16
              Фото: Kacper Pempel/Reuters
              Текст: Наталья Макарова

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              «Турция не видит угрозы со стороны России. Самоощущение других стран, особенно небольших, Анкаре малоинтересно. С другой стороны, Турция реализует важный для себя проект буферной зоны в Сирии и использует все инструменты, чтобы добиться своего», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал решение Турции заблокировать план НАТО по «защите» Прибалтики и Польши от России.

              Цель Турции – обеспечить создание буферной зоны в Северной Сирии вдоль границы для борьбы с курдскими формированиями, но «НАТО не поддерживает его и критикует, вплоть до угрозы введения санкций», – констатировал  директор по научной работе фонда развития и поддержки клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов. Столкнувшись с противодействием альянса, Турция решила задействовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты, добавил эксперт.

              Ранее стало известно, что Турция отказалась поддержать план НАТО по защите прибалтийских государств и Польши «в случае нападения России». Турецкие власти «держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», цитировал Reuters высокопоставленный источник в альянсе. Сообщается, что Анкара выставила условия НАТО: признать террористами курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), действующие в Северной Сирии. Отметим, что до недавнего времени YPG пользовались поддержкой со стороны США.

              Кроме того, Турция потребовала от альянса оказать ей политическую поддержку для военных операций против действующих на турецком юго-востоке отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК). Эту организацию турецких курдов Анкара признает террористической.

              «Давно понятно, что среди разных членов НАТО представления о приоритетах, угрозах и безопасности совершенно разные», – отметил Лукьянов. Так, Турция не рассматривает Россию в качестве угрозы и не считает для себя важным учитывать интересы малых стран Восточной Европы, подчеркнул эксперт.

              При этом, полагает Лукьянов, не следует ожидать со стороны НАТО какой-либо негативной реакции в связи с данным эпизодом. «Турцию и без того упрекают в том, что она забыла свои союзнические обязательства и не действует в духе солидарности. Но практика показала, что президента Реджепа Тайипа Эрдогана такой критикой не возьмешь, – считает эксперт. – Поэтому Эрдоган будет стоять на своем». Лукьянов прогнозирует, что в итоге будет найден компромисс.  

              «НАТО смягчит позицию по Курдистану, а Турция в ответ поддержит план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран от «российской угрозы». Для Турции это формальная акция», – добавил собеседник.

              «У Турции совершенно другой набор приоритетов, и ее мировоззрение в плане безопасности направлено в другую сторону. Для нее важно, что происходит на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, в частности  Сирии. Там важнейшим партнером Турции является Россия. Это не то что очень радует турков, они бы с удовольствием обошлись без России. Все остальное второстепенно, и жертвовать взаимодействием с Россией, чтобы формально поддержать страхи союзников, Турции не нужно. Думаю, Эрдоган использует это как средство для торга, чтобы добиться своих целей», – считает Лукьянов.

              Также он напомнил, что отношения России и Турции, если посмотреть на многовековую историю, очень извилистые и скорее негативные. «То взаимодействие, которое есть сейчас, основано не на глубоком доверии, а на понимании и в России, и в Турции, что друг без друга эти две страны в Сирии ничего не добьются. Это прочная основа для взаимодействия», – пояснил эксперт.

              «По поводу того инцидента, когда Турция созывала НАТО и просила защиты, тогда произошел трагический случай со сбитым российским самолетом. Стоит вспомнить реакцию НАТО – мы тут ни при чем, это ваше дело. Той поддержки, которую Эрдоган хотел получить от союзников, он не получил и сделал свои выводы», – добавил Лукьянов.

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