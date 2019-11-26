В Сенате США заявили о пересечении Турцией красной линии касательно С-400

Американский сенатор Кристофер Ван Холлен выразил мнение, что Турция пересекла красную линию, приступив к испытанию радиолокационных станций (РЛС) приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Комментируя публикацию о начале испытаний радиолокационных станций комплексов С-400 в Турции, Холлен выразил мнение, что президент Турции Тайип Эрдоган «показывает нос» американскому лидеру Дональду Трампу, а также Соединенным Штатам и НАТО, «пересекая очередную красную линию применительно к С-400», причем делает это «через две недели после своего визита в Белый дом», передает ТАСС.

«Существующее [американское] законодательство требует от Трампа ввести санкции [в отношении Турции за приобретение ЗРС С-400]», – подчеркнул сенатор.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео должен поставить перед Турцией вопрос о ее новых «нарушениях в «зоне безопасности» [в Сирии] и атаках на курдов», убежден Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд).

В Пентагоне отказались уточнить, принимает ли персонал США участие в испытаниях ЗРС С-400, начатых Турцией при использовании самолетов F-16. «(...) Мы также не будем строить догадки относительно причины, по которой Турция в данном случае берет в партнеры Россию, а не США и НАТО. Однако упорство, с которым Турция настаивает на движении вперед с С-400, несовместимо с ее обязательствами перед НАТО, и оно будет иметь последствия в плане оперативной совместимости [вооруженных сил] Турции и [Североатлантического] альянса», – сообщила представитель Пентагона.

Напомним, в понедельник Турция планировала начать испытания радиолокационных систем приобретенных у России зенитных ракетных комплексов С-400.

Отметим, Трамп предлагал Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако турецкий лидер ответил отказом.

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