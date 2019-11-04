Москва и Вашингтон попали в ловушку Эрдогана

Турецкие чиновники вновь начали заигрывать с Москвой и Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Анкаре удалось подвергнуть сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвать Штаты к обсуждению продажи Турции истребителей F-35. По мнению экспертов, президент Эрдоган таким образом пытается играть на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться.

Турецкое правительство задумалось об отсрочке поставки второй партии зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом в понедельник заявил глава секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир. По его словам, отсрочка может быть связана с переговорами по передаче технологий и налаживанию совместного производства комплексов. В то же время Демир отметил, что второй этап поставок С-400 может быть реализован к концу 2020 года.

«По второму этапу поставок С-400 у нас есть календарь на следующий год. В этом случае, в отличие от первого этапа, речь идет о совместном производстве и передаче технологий. Совместное производство может немного изменить намеченный календарь, сместив его чуть дальше по срокам, возможно, на конец 2020 года», – сказал Демир, добавив, что в настоящее время между Москвой и Анкарой продолжаются технические консультации относительно возможности частичного производства компонентов С-400 в Турции.

Кроме того, все тот же чиновник ранее утром заявил о желании Турции возобновить переговоры с Вашингтоном по поставкам американских истребителей F-35. Он также добавил, что в Анкаре не согласны «с заявлениями о том, что F-35 и С-400 не могут находиться в одной стране». «Мы не видим никаких проблем с юридической точки зрения», – отметил Демир, но на всякий случай оговорился, что Анкара рассматривает предложение Москвы по поставкам российских истребителей.

Напомним, в июле в связи с приобретением Турцией российских С-400 США заявили о прекращении дальнейшего участия Анкары в программе F-35. Кроме того, палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против Турции.

Далее отношения между Анкарой и Вашингтоном еще раз обострились после того, как Турция начала военную операцию «Источник мира» на Севере Сирии, а затем заключила с Москвой так называемые «Сочинские соглашения», позволившие в значительной мере урегулировать ситуацию в этом регионе. И пока в Европе рассуждали о расколе в НАТО, России удалось досрочно завершить поставки всех компонентов С-400 в Турцию.

В итоге США отомстили Анкаре и за приобретение комплексов С-400, и за российско-турецкие договоренности по Сирии, подготовив санкции против руководства республики и признав геноцид армян. А это, в свою очередь, задело чувства не только правящего класса Турции, но и местной интеллигенции.

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По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, такое положение дел вынуждает турецкое правительство и лично президента Эрдогана начать поиск компромиссов с Вашингтоном.

«Анкара заявлениями по С-400 и F-35 дает понять, что они не хотят усугублять ссору с США, потому что это грозит Турции неприятными экономическими и политическими последствиями. Поэтому какой-то компромисс с Трампом Эрдоган все-таки будет искать», – заявил Кортунов газете ВЗГЛЯД.

«С другой стороны, турки действительно хотят производить С-400 совместно с Россией. Но судя по комментариям, которые мы получаем от наших государственных структур – эта идея Москве не очень нравится.

К тому же за С-400 стоит длинная очередь из других покупателей, и если турки откажутся от систем – мы найдем, куда их деть», – полагает собеседник.

Потому, продолжил эксперт, Эрдоган может выйти из сделки по С-400 при относительно небольших репутационных потерях. «Но у этих стран есть разногласия не только по военной технике, но и по ситуации в Сирии в целом и по курдам в частности, по взаимоотношениям внутри НАТО, и по экономическим вопросам», – напомнил политолог.

«Кроме того, в Вашингтоне все чаще звучат мнения о том, что Эрдоган становится авторитарным лидером. И в такой ситуации, конечно, желание Эрдогана возобновить переговоры по F-35 сохраняют за ним некую свободу маневра», – отметил Кортунов.

По мнению эксперта, турецкий лидер будет маневрировать между интересами Москвы, Вашингтона и стран НАТО как минимум до выборов президента США, которые намечены на ноябрь 2020 года.

«Пока ведь неизвестно, победит Трамп на выборах, или нет. А если и победит – неизвестно, какой будет его политика в следующей каденции. Потому у большинства стран, включая Турцию, сейчас выжидательная тактика. Усидеть долгое время на двух стульях у Эрдогана вряд ли получится. Но до следующих выборов в США это вполне реально», – считает Кортунов.

В то же время директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что Эрдоган может играть на противоречиях России, США и других стран НАТО бесконечно.

«Эрдоган один из самых сильных и хитрых политиков нашего времени. Потому все будут терпеть его долго. И сейчас он очень умело пользуется противоречиями мировых держав по Сирии для решения своих собственных задач», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

При этом эксперт призвал российское руководство не делиться с Турцией технологиями производства комплексов С-400. «Мы в истории и так немало помогали Турции, достаточно вспомнить 20-е и 30-е годы. А потом во время Второй мировой войны миллионные армии были у наших границ. Потому здесь нужно действовать осторожно», – добавил Багдасаров.

Он напомнил, что «Эрдогану многое сходит с рук», потому что Россия заинтересована в реализации проектов вроде «Турецкий поток» и строительства АЭС «Аккую».

«Американцы тоже видят поведение Эрдогана и в Белом Доме оно вызывает возмущение. Но и им приходится закрывать глаза на многое, учитывая роль и вес Турции в НАТО. Но из альянса Турцию не исключат. Во-первых, Анкара не захочет уходить оттуда; а во-вторых, ее не захотят выпускать из блока. Потому придется всем терпеть Эрдогана до тех пор, пока в Турции не сменится власть», – резюмировал Багдасаров.

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