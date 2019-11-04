Москва и Вашингтон попали в ловушку Эрдогана

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4 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Католическая церковь теряет власть над деньгами

Католическая церковь делает выбор между деньгами и святостьюФото: Dinuka Liyanawatte/Reuters
Ватикан, богатейшая церковь в мире, находится на грани банкротства. По крайней мере, так утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци, получивший доступ к финансовым документам католической церкви. В чем причина происходящего и почему при всем при этом некоторые высшие руководители Ватикана оказались весьма богаты?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Ждем русский национализм здорового человека

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Вот я вполне себе русский националист. Но демонстрировать в России свою русскость – это то же, что здоровому мужику в средней группе детского сада демонстрировать свои силы. Подробности...
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На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить

Андрей Манчук, политолог
Камчаткой восхищаются все, но мало кто там бывал. Так ли уж недоступна русская Огненная Земля? Мы с друзьями недавно оттуда вернулись, и вывод такой: путешествие по Камчатке вполне доступно, просто организовывать его надо с умом. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Зачем России Черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
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    Где и как хоронили диктаторов

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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              Москва и Вашингтон попали в ловушку Эрдогана

              Эрдоган вновь проявил ближневосточную хитрость   4 ноября 2019, 20:00
              Фото: Murad Sezer/Reuters
              Текст: Алексей Нечаев

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              Турецкие чиновники вновь начали заигрывать с Москвой и Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Анкаре удалось подвергнуть сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвать Штаты к обсуждению продажи Турции истребителей F-35. По мнению экспертов, президент Эрдоган таким образом пытается играть на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться.

              Турецкое правительство задумалось об отсрочке поставки второй партии зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом в понедельник заявил глава секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир. По его словам, отсрочка может быть связана с переговорами по передаче технологий и налаживанию совместного производства комплексов. В то же время Демир отметил, что второй этап поставок С-400 может быть реализован к концу 2020 года.

              «По второму этапу поставок С-400 у нас есть календарь на следующий год. В этом случае, в отличие от первого этапа, речь идет о совместном производстве и передаче технологий. Совместное производство может немного изменить намеченный календарь, сместив его чуть дальше по срокам, возможно, на конец 2020 года», – сказал Демир, добавив, что в настоящее время между Москвой и Анкарой продолжаются технические консультации относительно возможности частичного производства компонентов С-400 в Турции.

              Кроме того, все тот же чиновник ранее утром заявил о желании Турции возобновить переговоры с Вашингтоном по поставкам американских истребителей F-35. Он также добавил, что в Анкаре не согласны «с заявлениями о том, что F-35 и С-400 не могут находиться в одной стране». «Мы не видим никаких проблем с юридической точки зрения», – отметил Демир, но на всякий случай оговорился, что Анкара рассматривает предложение Москвы по поставкам российских истребителей.

              Напомним, в июле в связи с приобретением Турцией российских С-400 США заявили о прекращении дальнейшего участия Анкары в программе F-35. Кроме того, палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против Турции.

              Далее отношения между Анкарой и Вашингтоном еще раз обострились после того, как Турция начала военную операцию «Источник мира» на Севере Сирии, а затем заключила с Москвой так называемые «Сочинские соглашения», позволившие в значительной мере урегулировать ситуацию в этом регионе. И пока в Европе рассуждали о расколе в НАТО, России удалось досрочно завершить поставки всех компонентов С-400 в Турцию.

              В итоге США отомстили Анкаре и за приобретение комплексов С-400, и за российско-турецкие договоренности по Сирии, подготовив санкции против руководства республики и признав геноцид армян. А это, в свою очередь, задело чувства не только правящего класса Турции, но и местной интеллигенции.

               По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, такое положение дел вынуждает турецкое правительство и лично президента Эрдогана начать поиск компромиссов с Вашингтоном.

              «Анкара заявлениями по С-400 и F-35 дает понять, что они не хотят усугублять ссору с США, потому что это грозит Турции неприятными экономическими и политическими последствиями. Поэтому какой-то компромисс с Трампом Эрдоган все-таки будет искать», – заявил Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              «С другой стороны, турки действительно хотят производить С-400 совместно с Россией. Но судя по комментариям, которые мы получаем от наших государственных структур – эта идея Москве не очень нравится.

              К тому же за С-400 стоит длинная очередь из других покупателей, и если турки откажутся от систем – мы найдем, куда их деть», – полагает собеседник.

              Потому, продолжил эксперт, Эрдоган может выйти из сделки по С-400 при относительно небольших репутационных потерях. «Но у этих стран есть разногласия не только по военной технике, но и по ситуации в Сирии в целом и по курдам в частности, по взаимоотношениям внутри НАТО, и по экономическим вопросам», – напомнил политолог.  

              «Кроме того, в Вашингтоне все чаще звучат мнения о том, что Эрдоган становится авторитарным лидером. И в такой ситуации, конечно, желание Эрдогана возобновить переговоры по F-35 сохраняют за ним некую свободу маневра», – отметил Кортунов.

              По мнению эксперта, турецкий лидер будет маневрировать между интересами Москвы, Вашингтона и стран НАТО как минимум до выборов президента США, которые намечены на ноябрь 2020 года.

              «Пока ведь неизвестно, победит Трамп на выборах, или нет. А если и победит – неизвестно, какой будет его политика в следующей каденции. Потому у большинства стран, включая Турцию, сейчас выжидательная тактика. Усидеть долгое время на двух стульях у Эрдогана вряд ли получится. Но до следующих выборов в США это вполне реально», – считает Кортунов.

              В то же время директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что Эрдоган может играть на противоречиях России, США и других стран НАТО бесконечно.

              «Эрдоган один из самых сильных и хитрых политиков нашего времени. Потому все будут терпеть его долго. И сейчас он очень умело пользуется противоречиями мировых держав по Сирии для решения своих собственных задач», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

              При этом эксперт призвал российское руководство не делиться с Турцией технологиями производства комплексов С-400. «Мы в истории и так немало помогали Турции, достаточно вспомнить 20-е и 30-е годы. А потом во время Второй мировой войны миллионные армии были у наших границ. Потому здесь нужно действовать осторожно», – добавил Багдасаров.

              Он напомнил, что «Эрдогану многое сходит с рук», потому что Россия заинтересована в реализации проектов вроде «Турецкий поток» и строительства АЭС «Аккую».

              «Американцы тоже видят поведение Эрдогана и в Белом Доме оно вызывает возмущение. Но и им приходится закрывать глаза на многое, учитывая роль и вес Турции в НАТО. Но из альянса Турцию не исключат. Во-первых, Анкара не захочет уходить оттуда; а во-вторых, ее не захотят выпускать из блока. Потому придется всем терпеть Эрдогана до тех пор, пока в Турции не сменится власть», – резюмировал Багдасаров.

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