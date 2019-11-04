Турция не исключила отсрочки поставки второй партии С-400

Поставка Турции второй партии российских ЗРК С-400 «Триумф» может быть осуществлена позднее графика, заявил глава секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир.

По его словам, отсрочка может быть связана с переговорами по деталям передачи технологий и налаживанием совместного производства. В то же время Демир отметил, что второй этап поставок С-400 может быть реализован к концу 2020 года.

«По второму этапу поставок С-400 у нас есть календарь на следующий год. В этом случае, в отличие от первого этапа, речь идет о совместном производстве и передаче технологий. Совместное производство может немного изменить намеченный календарь, сместив его чуть дальше по срокам, возможно, на конец 2020 года», – сказал Демир, передает РИА «Новости».

Он добавил, что продолжаются технические консультации с российской стороной о частичном производстве компонентов С-400 в Турции.

Ранее в понедельник Демир заявил, что тему продажи Турции американских истребителей F-35 нельзя считать закрытой.

1 ноября сообщалось, что Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как Вашингтон отомстил Анкаре за Сирию и С-400.

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