Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

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1 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Бум ипотечного кредитования подходит к концу

Для сокращения выдачи подешевевшей ипотеки есть причиныФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечный бум, который наблюдался в последние два года, сходит на нет. Парадоксально, что это случилось на фоне самого сильного снижения ставок по кредиту за последние шесть лет. Эксперты считают, что это не временное явление, а тренд – больше рынок ипотеки расти не будет. Почему россияне решили поставить на паузу покупку жилья в самое удачное для этого время?  Подробности...
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Россияне стали забывать о трудном прошлом

Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работаетФото: И. Носов/РИА Новости
На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это – не достижения прошлого. Подробности...
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Какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре

В сентябре у подозреваемого была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголемФото: кадр из видео
Беспрецедентные события в Нарьян-Маре будут обсуждать еще долго. Убийство ребенка на территории детского сада, совершенное алкоголиком «по книжке», не может оставить равнодушным. Уняв гнев и утерев слезы, мы должны прийти к каким-то выводам, чтобы подобное больше не повторялось. Но эти выводы гораздо проще, чем может показаться сейчас.  Подробности...
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Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Почему Зеленский никак не может стать президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский действительно хочет мира и развития Украины. Независимости как от западного, так и от российского влияния. Но для этого нужно не устраивать ток-шоу и флешмобы, а навести порядок в команде, подавить радикалов и усмирить олигархов. Подробности...

Либерализм вступил в новую стадию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Любого противника либерализма сегодня «свободная пресса» может обвинить в самых страшных грехах и начать преследовать за «аморалку». Вплоть до требования уволить с работы, выселить из района и даже лишить избирательных прав. Подробности...
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Заборы не защитят детсады от психов с оружием

Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...
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    Где и как хоронили диктаторов

    Трагедия в детсаду Нарьян-Мара

    Русофобия в Call of Duty

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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

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              Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

                 1 ноября 2019, 12:22
              Фото: Depo Photos/ZUMA Wire/ТАСС
              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати  •
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              Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

              «В 2019 году Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании, готовой эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов. Мы успешно внедряем финансовые инструменты, делающие наше сотрудничество с партнерами независимым от неблагоприятных внешних факторов. Это дает свои плоды. Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова «двухсотой» серии в Индии», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

              В связи с приобретением Турцией российских ЗРК С-400 США заявили о прекращении дальнейшего участия Анкары в программе F-35.

              Кроме того, палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против Турции.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вашингтон отомстил Анкаре за Сирию и С-400.

              Напомним, в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что работы по введению в эксплуатацию российских С-400 будут вестись до весны 2020 года.

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