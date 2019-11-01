Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«В 2019 году Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании, готовой эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов. Мы успешно внедряем финансовые инструменты, делающие наше сотрудничество с партнерами независимым от неблагоприятных внешних факторов. Это дает свои плоды. Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова «двухсотой» серии в Индии», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

В связи с приобретением Турцией российских ЗРК С-400 США заявили о прекращении дальнейшего участия Анкары в программе F-35.

Кроме того, палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вашингтон отомстил Анкаре за Сирию и С-400.

Напомним, в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что работы по введению в эксплуатацию российских С-400 будут вестись до весны 2020 года.

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