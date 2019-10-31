Военная полиция направилась по маршруту патрулирования в Сирии

Российская военная полиция выехала из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования.

В состав патруля воли три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР. Протяженность маршрута составляет 160 километров. Он пройдет вдоль границы Сирии и Турции и не будет отдаляться от нее дальше чем на 10 километров, передает РИА «Новости».

Офицер военной полиции Иван Жуков назвал маршрут сложным, потому что военная колонна не должна входить в город Кобани, его придется объезжать по проселочным дорогам.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в случае необходимости расширит зону безопасности на севере Сирии.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики.

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