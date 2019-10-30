Эрдоган заявил о готовности расширить зону безопасности в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в случае необходимости расширит зону безопасности на севере Сирии.

«Если потребуется, мы расширим территорию зоны безопасности», – заявил турецкий президент, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Кроме того, по словам турецкого лидера, Турция сохраняет за собой право начать еще одну операцию против курдских сил, если они не покинут зону в 30 км от границы.

Эрдоган также заявил, что совместное патрулирование с российской военной полиций на северо-востоке Сирии начнется в пятницу, 1 ноября, передает ТАСС.

Ранее в среду турецкая сторона и военная делегация из России провели переговоры по вопросу организации патрулирования на северо-востоке Сирии.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики.

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