Турция и Россия провели переговоры по Сирии

Турецкая сторона и военная делегация из России провели переговоры по вопросу организации патрулирования на северо-востоке Сирии, сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на министра национальной обороны республики Хулуси Акара.

По его словам, участники консультаций во многом достигли понимания и договорились продолжить совместную конструктивную деятельность, передает ТАСС.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики.

Напомним, Турция планирует создать зону безопасности в Сирии при помощи совместного патрулирования с российскими войсками.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкие военные останутся в Сирии, пока та не сможет сама защищаться от террористов.

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