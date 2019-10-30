Иран и Турция заявили о намерении сохранить военное присутствие в Сирии

Иранские силы останутся в Сирии до тех пор, пока этого хотят сирийские правительство и народ, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкие военные останутся в Сирии, пока та не сможет сама защищаться от террористов.

Зариф подчеркнул, что «Россия и Иран находятся на сирийской территории по приглашению правительства этой страны», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Иран, Турция и Россия обязались не вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии.

По словам Зарифа, всю территорию Сирии должен контролировать Дамаск. Правительственные сирийские силы «должны быть ответственны за безопасность».

При этом с территории Сирии «не должно быть никакой угрозы сирийским соседям», сказал глава МИД Ирана.

Чавушоглу заявил, что Сирии передадут все ее земли, когда власти страны будут способны «ликвидировать террористические организации» на сирийской территории.

«Это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны», – заверил турецкий министр.

Турция заявила, что доверяет России в вопросе вывода курдских формирований с севера Сирии, сказал глава турецкого МИДа.

Тем временем министерство обороны Турции сообщило о подготовке к началу турецко-российского патрулирования в Сирии. Для этого «начаты разведывательные полеты» и «операции по обезвреживанию мин».

Как сообщает военное ведомство Турции, Россия проинформировала Анкару о выводе курдских формирований с севера Сирии вместе с тяжелым вооружением.

Напомним, в Женеве прошли переговоры глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что силы возглавляемой США коалиции находятся в Сирии незаконно.

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