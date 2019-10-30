Лавров назвал захват американцами нефтяных полей в Сирии незаконным

США, захватив нефтяные месторождения в Сирии, нарушили международное право, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он указал, что силы возглавляемой США коалиции «находятся в Сирии незаконно». Незаконной является и «эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия», о чем говорят даже американские эксперты.

«Наши американские коллеги прекрасно знают об этой нашей позиции, будем ее отстаивать», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров считает, что нельзя сравнивать законное присутствие в Сирии иностранных сил «с аррогантными заявлениями, что это присутствие необходимо для того, чтобы защищать нефтяные богатства» САР. США «защищают» эти «богатства» от самой Сирии, подчеркнул министр.

Он указал, что «сочинские договоренности» как по Идлибу, так и по границе с Турцией «были одобрены правительством в Дамаске». Также была достигнута договоренность с курдами, передает ТАСС.

«Я не припомню аналогичных оценок в отношении тех действий, которые предпринимают США на границе», – сказал Лавров.

Он назвал старт Конституционного комитета Сирии «общей большой победой», «достижением сирийского народа». Лавров признал, что комитет не способен решить все проблемы. Так, нужно «параллельно решать задачи, связанные с гуманитарной ситуацией», причем делать это «без политизации, без дискриминации, без предварительных условий».

Лавров подчеркнул, что «внешние игроки» должны создавать благоприятные условия для работы комитета, но политический процесс следует оставить самим сирийцам.

Россия, Турция и Иран продолжат работать для достижения прочной стабилизации в Сирии, заявил Лавров.

В Женеве прошли переговоры глав МИД России, Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсекретаря ООН Гейром Педерсеном.

Министры России, Турции и Ирана сделали совместное заявление в котором подчеркнули, что комитет должен работать без иностранного вмешательства. Они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, а также указали, что сирийский конфликт не имеет военного решения.

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не допустят, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии перешли под контроль России, Ирана или правительства страны.

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