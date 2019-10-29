Турция заявила о планах по созданию зоны безопасности в Сирии вместе с Россией

Турция планирует создать зону безопасности в Сирии при помощи совместного патрулирования с российскими войсками. Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Россия и Турция предоставили террористам из СНС срок в 150 часов, чтобы покинуть зону безопасности. Время вышло. Мы создадим ее совместным патрулированием вне зависимости от того, вышли ли они или нет», – сообщил Алтун в соцсетях, передает ТАСС.

Напомним, в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был заключен меморандум по Сирии.

После этого курды отвели подразделения из зоны конфликта.