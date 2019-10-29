Курды досрочно отвели подразделения из зоны безопасности в Сирии

Отвод вооруженных формирований курдов из зоны безопасности на севере Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», – заявил Шойгу, передает ТАСС.

В понедельник сообщалось, что российская военная полиция помогает выводить подразделения курдов на 30 километров от границы с Турцией. Анкара отмечала, что меморандум о взаимопонимании по Сирии России и Турции реализуется по плану.