Анкара оценила выполнение меморандума России и Турции по Сирии

Российско-турецкий меморандум о взаимопонимании по Сирии реализуется в соответствии с планом, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Срок, отведенный для вывода террористов из региона (150 часов), истекает в 18.00 (совпадает с мск) 29 октября», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также вновь опроверг сообщения о применении ВС Турции запрещенных видов оружия в Сирии.

В Кремле накануне заявляли, что ситуация в зоне турецкой военной операции в Сирии не может в одночасье стать идеальной, но развертывание сил в очерченных российско-турецким меморандумом зонах свидетельствует о том, что работа идет в русле достигнутых договоренностей.

Напомним, Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. После вывода курдских отрядов и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

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