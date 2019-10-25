В Кремле оценили выполнение меморандума России и Турции по Сирии

Ситуация в зоне турецкой военной операции в Сирии не может в одночасье стать идеальной, но развертывание сил в очерченных российско-турецким меморандумом зонах свидетельствует о том, что работа идет в русле достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что в одночасье ситуация не может стать идеальной. В настоящее время происходит развертывание наших сил и средств, а также сил и средств сирийских пограничников в очерченных зонах, что само по себе является позитивным фактом и говорит о том, что в русле достигнутых договоренностей и закрепленных в меморандуме договоренностей ведется конкретная работа», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают процесс выполнения положений меморандума и отмечают ли улучшение ситуации.

Песков также заявил, что первое заседание Конституционного комитета Сирии – «это уже позитивный результат, это уже важный шаг на длинном пути к политическому урегулированию». «Опять же, никто не носит розовые очки – путь будет длинным и очень сложным. Но надеемся, что все-таки это первое мероприятие комитета состоится», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какой результат можно будет считать успешным для старта работы Конституционного комитета Сирии, первое заседание которого должно состояться на следующей неделе.

В Минобороны ранее сообщали, что в арабскую республику было направлено подразделение в составе приблизительно 300 военных полицейских из Чечни, они вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии.

23 октября в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами России и Турции в Сочи, российская военная полиция начала патрулирование на севере Сирии.

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