Около 300 военных из Чечни прибыли в Сирию

В Сирию из Чечни прибыли около 300 военных полицейских, которые будут выполнять специальные задачи в 30-километровой зоне на границе с Турцией, сообщило Минобороны России.

Самолет с ними вылетел в Сирию с аэродрома в Северной Осетии. С аэродромов Ростовской области и Краснодарского края на базу Хмеймим для военных полицейских доставят свыше 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», передает ТАСС.

Прибывшие военные должны обеспечивать безопасность местных жителей, следить за порядком, а также патрулировать территорию. Кроме того, в их задачи входит содействие отступлению курдов от границы с Турцией.

Российское ведомство подчеркнуло, что в Сирию направлены самые подготовленные военные, у которых уже есть опыт участия в подобных операциях. Они прошли обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.

23 октября в соответствии с договоренностями, достигнутыми Россией и Турцией в Сочи, военная полиция России выдвинулась к сирийско-турецкой границе. Российская военная полиция начала патрулирование на севере Сирии.

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